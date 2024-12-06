瓊瑤傳下周三舉行火化花葬　曾交代身後事「迷信事都不要做」

作家瓊瑤12月4日在台北淡水區住宅輕生證實身亡，終年86歲，消息震驚各界。瓊瑤的家人曾在她的社交平台發文，表示瓊瑤為自己作主，瀟灑離開人世，他們會記得遵循瓊瑤過去的囑咐，不設公祭、不辦紀念活動，更不願占用社會資源。此前，據台媒報道指瓊瑤遺體預計會在今日（6日）火化後，於下周一（9日）安葬，並採取花葬形式。

而台灣方面今日傳出最新消息，表示遺體火化與花葬儀式改於下周三（11日）同日進行，當日上午9時舉行簡單的家祭火化，下午在陽明山舉行花葬。

其實，瓊瑤早於7年前曾發表一封公開信交代後事，包括「所有迷信的事都不要做」等：

一、 不要用任何宗教的方式來悼念我。

二、 將我儘速火化成灰，採取花葬的方式，讓我歸於塵土。

三、 不發訃文、不公祭、不開追悼會。私下家祭即可。死亡是私事，不要麻煩別人，更不可麻煩愛我的人——如果他們真心愛我，都會瞭解我的決定。

四、 不做七，不燒紙，不設靈堂，不要出殯。我來時一無所有，去時但求乾淨利落！以後清明也不必祭拜我，因為我早已不存在。何況地球在暖化，燒紙燒香都在破壞地球，我們有義務要為代代相傳的新生命，維持一個沒有污染的生存環境。

五、 不要在乎外界對你們的評論，我從不迷信，所有迷信的事都不要做！「死後哀榮」是生者的虛榮，對於死後的我，一點意義也沒有，我不要「死後哀榮」！後事越快結束越好，不要超過一星期。等到後事辦完，再告訴親友我的死訊，免得他們各有意見，造成你們的困擾！