Emblème氫電雙能源　脫碳概念

為達致2050年全球淨零碳排的目標，各大車廠奇謀盡出，而脫碳（Decarbonization）即減少二氧化碳排放尤為重要。有法國車廠推出純電動車的同時，積極研發脫碳新點子，最近更發表Emblème氫電雙能源動力概念車，透過優化空氣動力學提高能源效率，加上可持續物料的應用，做到比現今量產的同級車少90%碳排放量。

混合動力系統

Emblème是一款結合轎跑和旅行車特色的雷諾（Renault）氫電概念Shooting Brake，擁有4.8米車長、1.52米車高及2.9米軸距。建基於最新AmpR Medium平台，並採用後輪驅動架構。不僅擁有低重心和理想的重量分布，整體車重亦只有1,750kg，重量比大多同級混合動力SUV或電動車都要輕。搭載由不使用稀土的160kW繞線轉子馬達、40kWh鎳錳鋰三元電池、30kW質子交換膜燃料電池和2.8kg氫氣罐組成的氫電雙能源動力系統，無論以純電行駛或以氫生電，皆是經由同一馬達策動，最大馬力輸出約215hp。廠方表示純電續航力有數百公里，而單次入滿氫則可行駛350km。

環保物料車廂

空氣動力學設計對提高能源效率至關重要，在這方面廠方採用各種優化被動和主動空氣動力學手段，成就僅0.25Cx的低風阻系數。例如在長而傾斜的頭冚特設導流翼片，並於頭泵把兩側加設通風口及於其底部設置主動進氣散熱格柵，另在尾泵把下特設可向下和向後傾斜的動態擴散器，以平衡氣流及最大限度地減少氣動阻力。其他還有將前擋風玻璃水撥藏在引擎蓋下，採用鏡頭式側鏡、觸控感應門把手、近乎密封的輪圈、低滾動阻力輪胎、F1賽車般的全平車底及無縫齊平的玻璃車窗設計等。值得留意是整個車廂是以回收、低碳或天然物料鋪陳，包括使用了50%回收的材料、碳足迹減少達70%的組件、天然亞麻及再生聚酯纖維等，更重要是幾乎所有材料於使用壽命結束時都可再回收，實現前所未有的可持續未來。