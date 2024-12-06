陳貝兒肯尼亞被馬賽族長求婚　用一個理由擊退美意

由陳貝兒（Janis）主持的台慶專題紀錄片《無窮之路 IV-一帶一路》周日（8日）播出的最後一集，Janis來到東非的肯尼亞，當中最搶焦是當Janis深入馬賽村了解馬賽人的風土民情時，竟獲馬賽族族長高調求婚。馬賽族人依然奉行一夫多妻制，故族長同時擁有兩名妻子，三人相處更是樂也融融，Janis採訪期間，族長出其不意表示想迎娶她成為第三位妻子，兩名妻子亦聯手向Janis落嘴頭，最終Janis以一個理由擊退族長。

Janis又於馬賽馬拉國家保護區體驗動物大遷徙，穿過草原及泥沼，與野生動物作近距離接觸，包括被列為「非洲五霸」的角馬及大象等，及見識叫價逾600美金一晚的營地住宿，參觀馬賽畜牧市場，與東非最古老的土著作近距離接觸以及見識用牛糞搭建的土著房子等。

肯尼亞貧富懸殊嚴重，在肯尼亞首都內羅畢，就有全非洲最大規模的貧民窟。Janis與攝製隊在中國義工帶領下，冒感染霍亂的危險、走過濕滑的溪澗，來到肯尼亞第二大貧民窟 Mathare。Mathare的居民平均月入只得3000先令（約200港元），而且有一半以上都要用來交租及水電，貧民窟內有年僅15歲的小女孩懷孕、青少年酗酒、犯罪及吸毒等問題出現，中國志願組織創始人陰斌斌與幾名志願者發起了貧民窟造夢計劃，在該處援建學校的同時，並提供國際免費午餐項目，希望藉著填飽肚子作招徠，令更多父母願意讓小孩們上學讀書，成為小朋友將來賴以脫貧的希望。採訪期間Janis與當地小朋友打成一片，陪伴小朋友吃飯時忍不住感觸：「在這裏見到他們吃飯其實很感觸，見到他們吃的雖然都是很簡單的餸，但他們吃得乾乾淨淨。」她對小朋友的簡單知足動容，同時義工們的自我犧牲精神亦很值得敬佩。

現時全職在貧民窟辦學的斌斌來自陝西，於加拿大修讀金融管理，原本打算畢業後到美國華爾街的投資銀行工作，因為一次肯尼亞的義工體驗，他就決定在這裏做義工成全大我：「之前還未維修過的學校就是破鐵皮，我給他們進去上課時，所有小朋友的眼睛都是通紅的、都在流淚，後來才知道因為旁邊的鐵皮人家做飯，教室又是封閉的，煙霧進去之後無法散去…當時就覺得，我應該給他們做一點甚麼，所以就開始在籌款…當第一所學校建好了之後，所有的孩子那一天是興高采烈的衝進學校，那一刻我覺得，自己做這件事情很有意義、很值得，我會覺得這樣的人生會活得更有意義一些。」