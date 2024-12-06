伍仲衡傳開罪無綫　冼靖峰：比賽後沒有聯絡

藝人冼靖峰今日（6日）現身電視城為《歡樂滿東華醫院2024》綵排，透露除了跟薛家燕跳舞外，亦會有自己Solo跳唱環節，坦言感到壓力很大，因此近來全力排練，每天也只睡得數小時，感謝一班對他很好的排舞師，為他度身訂造精彩舞蹈。

談到有傳音樂人伍仲衡因簽了洪心怡而得罪無綫，結果被飛出《中年好聲音3》，《聲夢傳奇》出身的他坦言近日因忙着《歡》綵排故未有留意事件，表示跟對方在《聲夢》比賽後便沒有聯絡，直至最近上對方的音樂頻道宣傳新歌才再碰面：「因為我隻新歌《勇氣》係伍Sir編曲。」問到之後會否避嫌不再上對方頻道？他說：「我睇吓囉，因為新歌係佢幫我編曲，我對伍Sir嘅認知佢係一個音樂人、監製同編曲人，上佢嘅Live可以宣傳首歌，（唔怕公司嬲？）首歌搵佢編曲都係公司批准。」他表示跟洪心怡曾在港姐騷碰過面，但沒有特別交談。提到他早前與鍾柔美相約對方吃生日飯，但對方卻遲到2小時，他笑指自己的朋友也經常遲到，故沒有所謂。

同場，薛家燕透露當晚要負責2個表演環節，問她是否勁歌熱舞？她說：「最重要同譚耀文跳舞，佢近排好忙喺內地拍嘢，琴日都趕返嚟同我哋排，佢好掂，真係勁歌熱舞。」她笑言自己擔心歌詞太快太密：「我哋唱《護花使者》，李克勤點解可以唱得咁快？」她透露另一環節則要待到深夜的粵曲環節唱《禪院鐘聲》，坦言由朝留到晚擔心聲音未必能保持最佳狀態，不過最緊要做善事，相信觀眾會體諒。

提到有傳音樂人伍仲衡因簽了《校園好聲音-唱響中國》冠軍洪心怡而得罪無綫，被飛出《中年好聲音3》的評審團，家燕姐表示跟對方熟稔，大讚對方在《中》做得很成功，不過不清楚「被飛」事件，覺得大家也是出於好意想培育新人：「唔知佢係咪太忙唔記得通知無綫，我唔清楚，但無綫同佢好熟，做咗咁多集《中年好聲音》，大家溝通吓啦，都係希望大事化小、小事化無。」

另談到著名音樂人劉家昌因病離世，她讚揚對方在音樂方面有很大貢獻，本身跟對方不熟，但多年前於拉斯維加斯登台時碰巧遇上對方：「佢好闊綽，請晒我哋食嘢，叫我哋隨便點嘢食，佢會簽單。」又指對方很欣賞欣宜，當年曾於沈殿霞家中聽欣宜唱歌，發現欣宜聲線獨特，叫沈殿霞可以在這方面多加栽培。

談到日前離世的瓊瑤，家燕姐就表示冇接觸過對方，只看過他的電影作品，不過對她離世覺得非常大感觸：「今次佢咁樣離去，我諗佢有自我解脫嘅方法，我自己年紀大都係，有時年紀大可能有好多病痛，屋企人一定會盡量幫你延續生命，但係我諗佢嘅諗法喺延續生命嘅過程係要受苦嘅時候，不如就騸然離去⋯⋯各有各人嘅諗法，最緊要長壽得嚟健康同開心。」