羅毓儀扮學生妹零違和　拍跳樓戲場面驚險

無綫劇集《異空感應》近日熱播，羅毓儀（Yuki）在劇中飾演大妹羅秀婷，被指樣子似12歲的Yuki，今次在劇中再度發揮「逆天童顏」，飾演中五學生妹，穿上校服，張大雙睛楚楚可憐的樣子，網民極受落，大讚零違和感。昨晚（5 日）播出的一集中，羅秀婷一直被懷疑是殺妹兇手，遭因喪女發狂暴走的爸爸羅啟釗（蕭徽勇飾）拉着跳樓重傷送院昏迷，啟釗則不幸身亡。

Yuki是次拍攝《異空感應》雖然只是客串性質，但角色相當有發揮，除因患有思覺過敏，更要挑戰一場超真實及震撼的跳樓戲，她直言呢場跳樓戲是入行以來印象最深刻的其中一場。Yuki表示雖然自己沒有：「呢場跳樓戲算係我入行以嚟印象最深刻嘅其中一場戲，我原本以為自己冇畏高症，平時玩過山車、跳樓機都沒有問題，但拍攝時發現完全是兩件事，她與蕭徽勇（Gordon）站在邊邊位置，只要行出少少就會跌落樓。期間二人還要胡互相推撞同掙扎，再加上當時Yuki經驗尚淺，表現緊張，幸好Gordon經驗豐富，全程捉實Yuki，讓她安心些。

Yuki續指雖然她與Gordon不用真的由十樓跳落街，但為配合劇組後期製作，二人仍是需於劇組事先布置好的綠幕前拍攝跳躍動作，由於該幢大廈已頗有年紀、現場布滿「受傷陷阱」，加上二人拍攝時需要忘我哋盡情投入，結果Gordon意外地將頭撼落牆身，雖然當時劇組武指已馬上伸出援手幫Gordon卸力，但他撞到後感覺相當頭痛，不過仍堅持完成拍攝後才去醫院，相當專業。

此外不少網民收看劇集時，均留言表示譚凱琪（Zoie）瘦了不少，對此Zoie坦言每次拍劇必然至少瘦一圈：「我睇番都覺得自己原來咁瘦，拍嗰時唔覺架，其實我每次拍劇都會瘦，我本身做嘢好Tense，會冇乜胃口同食無定時，當然嗰時仲要分身照顧小朋友變相有無形壓力都有影響嘅。」