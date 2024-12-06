女主角林明禎甩底　彭發靠佢撲水嬲爆：我一褲都係

演員陳星妤、陳苡臻與導演彭發今晚（6日）在尖沙咀出席電影《手機見鬼》首映，但新片女主角林明禎卻臨時「甩底」缺席首映，令導演彭發大失預算，相當不滿，他受訪被問到林明禎為甚麼缺席？他說：「聽講話個護照失咗蹤。（咁得意？）係呀，我都覺得得意呀，佢喺邊我就唔知喇，總之就冇護照嚟唔到。（會唔會覺得好奇怪？）直頭奇怪過拍鬼片啦，可能係護照見鬼啩。（明禎之後會唔出席謝票？）我唔敢答你，佢今日都話嚟㗎，兩、三個鐘頭前先話嚟唔到，依家我一褲都係，拍戲咁耐都未試過。」 提到明禎最近傳與MIRROR成員呂爵安撻着，問到她會否掛住拍拖暈晒大浪而遺失護照？他說：「佢拍拖咩？咁我又冇問佢，唔會拍拖拍到護照都冇埋啩？係就真係好愛。」

早前彭發因照顧患癌的太太花盡積蓄，經濟拮据，他說：「有戲拍就得，太太就繼續戰鬥緊，過好每一日，交畀上天啦。」 女主角突然缺席，惟有靠首次拍戲的陳星妤以大露背裝， 大騷白滑靚背撐場，講到性感亮相？她說：「咁啱啫，因為天氣咁啱唔係好凍，所以仲着到呢件呢套衫。」 首次拍戲的她更要到馬來西亞拍攝鬼片，她指事前也做足準備，除了翻看導演的鬼片做功課外，開工時也有護身符隨身，加上多數時間在日間開工，所以也沒有靈異事情發生，她說：「自己都驚睇鬼片，所以事前都搵朋友陪我一齊睇鬼片。（男友陪你睇？）冇男朋友，幾個朋友一齊睇，有男有女。」講到明禎甩底？她則說：「馬來西亞宣傳佢都喺度，好似因為有少少問題，所以佢返唔切嚟，可能仲有第二個地方首映，要等公布。（會唔會幫手問吓佢返唔返嚟謝票？）都可以問吓，但係有時有啲突發嘢，都冇辦法避免。」