《得寵先生》票房破200萬　盧慧敏入水救狗受傷不自知

由藝人鄭丹瑞（旦哥）和盧慧敏（Amy）主演的溫暖小品電影《得寵先生》上映第二周就有好消息，票房已突破200萬港元，為答謝觀眾支持，旦哥和Amy決定加碼謝票場，隨時驚喜現身！票房、口碑節節上升，旦哥大感高興：「最近遇到好多識或者唔識嘅人，走埋嚟同我講『我睇咗你部戲』，有日我住嘅大廈，一入𨋢有位靚太又係話『我睇咗你套戲呀』，嘻嘻！每次聽到有人咁講，我都好開心。希望除咗同我講，都同更多人講『我睇咗套戲，講老人與狗，你哋可以去睇吓啦』，推薦畀大家，去喜歡呢套電影。由兩位香港導演好用心去拍，我都用咗好多心機去做『任春佳』呢個角色。依家喺街有人叫我『佳叔』，我好開心！」

而戲中網民力推最震撼場面是狗狗被集體毒害，數十隻狗狗躺在泥灘和水中一幕，飾演流浪狗舍義工的Amy、朗朗（小演員黃梓樂飾）及十幾位義工，來回跑將狗狗抱上岸送院，畫面震撼。拍攝時，Amy不顧一切衝入泥灘，水位高及小腿，導致水靴入水，寸步難行。停機時除去水靴，倒出來都是非常污濁的泥水，但她並不在意，用清水洗淨後繼續拍攝。之後更因為太忘我，手掌疑被石頭割傷流血都不自知，工作人員見狀立即替她消毒傷口。而她擔心黃昏將至，潮漲和天黑前必需完成拍攝，所以洗理傷口後又再埋位，表現非常專業。

終於完成拍攝並宣布電影正式煞科時，Amy由戲中傷心的眼淚，轉化成感激的眼淚，她與兩位導演和工作人員擁抱，互相道謝。入夜潮漲，眾人坐小艇回岸上，煞科當然要開香檳慶祝，Amy與台前幕後工作人員都玩得盡興，互相追逐噴香檳，慶祝拍攝順利完成。