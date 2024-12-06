臨床指導　脫星交足戲

有我瞓身傳授演技，想成為脫界天后話咁易！（互聯網）

脫星唔易做！除咗人靚偈正床技精，仲要喺鏡頭前交到戲，先可以滿足到奄尖嘅四仔迷。若然演出生硬有乜計？只要參加星級導師課程，演技即時升呢！

製作用心

床上演技唔掂，真係好難喺四仔界搵食，有見及此，片廠Team Skeet炮製咗一套以床技升呢班為主題嘅四仔《Vanna's Easy "A"》，趁機幫一眾女脫星增值。影片搵嚟新進脫星Vanna Bardot，夥拍資深脫星Shay Sights，一睇呢個演出組合，相信大家都估到邊位脫星急需提升演技吧！值得一提，製作組特登搭咗個課室場景嚟拍攝，又安排一眾脫星着埋校服上堂，而喺Shay Sights嘅指導下，Vanna Bardot同一眾「男同學」進行即場演練。過程搞笑之餘，畫面仲相當香艷添！

癡女培慾

癡女系脫星係咪本性鹹濕？未必！既然係咁，點先可以令脫星喺鏡頭前變咗另一個人？由Reality Junkies製作嘅《Bad Little Schoolgirls #2》，就將癡女改造過程拍畀大家睇！影片搵嚟Laney Grey、Chloe Cherry、Gia Derza等新進脫星參演，故事一開始講述呢班脫星好恨飾演癡女，但總係無法演到箇中神髓，於是片廠搵嚟人氣癡女Piper Perr化身星級導師，加埋James Deen、Tommy Gunn等脫界男神做助教，為眾女進行埋身指導，結果呢班嬌娃真係有脫胎換骨嘅演出，令人睇到流晒口水。

天后出場

女脫星想喺短時間提升床技，一對一指導最實際，於是片廠Web Young喺新作《Master Debaters》入面，為Ava Sinclaire、Eliza Eves、Lily Lou等女脫星進行臨床指導，希望佢哋有朝一日能夠成才！至於邊位脫星擔任導師？佢就係贏過最佳性愛演出、年度脫星等獎項嘅Violet Starr，無論名氣同實力都屬於頂班。喺Violet Starr嘅臨床指導下，呢班學員由叫床聲到埋身肉搏都有突飛猛進嘅表現，仲喺導師面前引爆高潮洪水，結果師生忍唔住嚟一場大混戰，淫亂程度令人咋舌。

碟評

話就話為新進脫星度身訂造，查實呢啲訓練班都好啱性生活乏味嘅人偷師，其中《Vanna's Easy "A"》特登搭個課室嚟拍攝，製作認真，而《Bad Little Schoolgirls #2》同《Master Debaters》則搵嚟床技高手助陣，其臨床指導實在令人嘆為觀止。