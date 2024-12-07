【是日通勝】

農曆十一月初七

甲辰年 丙子月 乙巳日

吉時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：動土、安床、祭祀

忌：交易、出行、移徙

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：人際關係出問題，慎防在不自覺下得罪人。

金牛座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

雙子座：管好自己的情緒，事業發展可更上一層樓。

巨蟹座：事業運急跌，財運亦不見得好，信心受挫。

獅子座：財運有點進步，但其他方面的運勢皆下跌。

處女座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難破悶局。

天秤座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

天蠍座：身心狀態很不錯，能抽空做點運動就更好。

人馬座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

山羊座：投資運平平，認清市場形勢，勿貿然落注。

水瓶座：應酬要適可而止，勿高估身體的承受能力。

雙魚座：珍惜眼前人，面對外界誘惑必須保持清醒。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）雞 財運佳

（跌）豬 桃花弱

鼠：享受眼前的快樂，勿把煩惱放在心上。

牛：健康運一般，抵抗力差，易着涼生病。

虎：桃花滿面，單身者易結識合眼緣異性。

兔：有機會一展所長，事業發展漸入佳境。

龍：覺得工作乏味，易因其他事情而分心。

蛇：運動帶來好心情，對改善健康有幫助。

馬：人際關係出問題，工作進度大受影響。

羊：疑心重不利合作，對拍檔要多點信任。

猴：感情運一般，宜抱持隨遇而安的心態。

雞：財運佳，宜努力工作，可望多勞多得。

狗：友人帶來好消息，易獲一筆意外收入。

豬：是日沖煞，感情易生變，談情宜低調。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

2024星情回顧：啟動星座篇

啟動星座包括白羊、巨蟹、天秤和山羊，這4個星座可能發現今年面對很多世事無常的課題噢！

白羊座：

今年春季的日食逼使白羊座朋友進入自我反省期，促使他們重新定位自己的身份。冥王星在事業宮和交友宮來回，代表你的工作和人脈網絡也在進行重整，去舊迎新。

巨蟹座：

今年冥王星在巨蟹座朋友的伴侶宮和偏財宮來回，令你被逼面對伴侶關係上一直不肯正視的問題，伴侶之間易因金錢問題爭拗，也有破財風險。

天秤座：

今年春季的天秤月食和秋季的天秤日食都帶來衝擊，促使他們放棄過去一直賴以自豪的東西，重新定位人生。冥王星在家庭和子女宮來回，家中長輩和晚輩的關係也受到考驗。

山羊座：

今年冥王星在山羊座朋友的本命宮和正財宮來回，因而產生強烈的自我懷疑，財務方面也遇到挑戰，可能被迫找尋新的財源，跟巨蟹朋友一樣，也有破財危機。