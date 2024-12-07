娛圈單打︱追星局長又升呢　公器唔該咪自肥

犀利犀利！全港第一鏡粉、原房屋署署長羅淑佩，官運亨通，繼續升職，升呢擔任文體旅局局長。消息一出，納稅人除咗坐等羅局長為人民服務，亦有行家預言，以後一年365日，預咗每次政府活動都會見到Ian囉！

吓，唔係化！Ian作為鏡仔一員，係就係又乖仔又有才華，但若然365日常伴你左右，食得多魚翅都會滯啦，因住揠苗助長，弄巧成拙，搞到全香港人都有「鏡仔疲勞」呀！再講，家陣市道低迷，好多歌星藝人一樣值得更多曝光機會，百花齊放先至會有好發展！若然將公帑用嚟「資助」某一歌星，公器私用，肯定會引來納稅人不滿！

嗱，呢種擔心唔係無的放矢㗎，全世界都知，羅局長曾經喺世紀黑雨翌日、全港立立亂、特首都話要全體總動員善後之際，被人影到現身機場，嘴角含春貼身追蹤Ian，令人側目！事後官方解釋，當時係羅女士嘅私人時間，所以唔評論喎。

之後羅女士繼續高調以「Hellosss」身份現身，暢談愛上偶像嘅感受，Ian開幾多場演唱會，佢幾乎捧足咁多場。嗯，咁樣究竟係真情流露、夠晒貼地，定係不務正業、不分輕重，大家自有一把尺，心中有數。

點都好，家陣香港百廢待興，旅遊業急須重振，重頭基建啟德體育園又開幕在即，文體旅局將會十分吃重，絕對不容有失。相信羅局長新官上任，亦會明白任重道遠。所以啫，追星還追星，千祈咪追到走火入魔，五十幾歲人仲好似十幾歲𡃁妹咁，見到偶像雙眼放光流晒口水，千方百計搵位自肥，咁就會好醜怪嘞！