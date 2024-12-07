麥美恩揚威亞洲奪最佳主持獎　張振朗失落最佳男主角

藝人張振朗和麥美恩（Mayanne）近日出席新加坡舉行的「2024亞洲影藝創意大獎」，兩人除有份提名外，亦負責擔任頒獎嘉賓，雖然振朗不敵日劇《城市獵人》的鈴木亮平失落最佳男主角，不過，Mayanne就憑《Mayanne小喇叭》獲得最佳娛樂節目主持獎，擊敗印度、菲律賓、新加坡及馬來西亞等來自多個亞洲地區的勁敵，為港爭光。

Mayanne接受東網電話訪問時表示事前沒有想過會得獎，她坦言可以代表香港去參加今次盛事已經覺得好威，能夠得獎簡直是超額完成：「今次係我第一個海外獎項，我係肩負住自己個節目名、TVB以及成個香港去角逐，膊頭重量好大。呢個係一個認受性好高嘅頒獎禮，我可以代表香港，為呢件事感到好驕傲，雖然係個人獎，但其實背後個團隊係好龐大，好開心可以同幕後團隊一齊出席。」

她稱上台時心情激動，幸事前有準備致謝詞：「喺台上我講番自己心路歷程，希望畀大家知道香港都係人才濟濟，係好多人想追夢嘅地方。」她指當晚有請大家食飯及開香檳慶祝，回港後亦會親身向各人致謝。問到今次獲獎會否為無綫的萬千星輝頒獎禮的最佳女主持獎打下強心針？她謙稱不敢想：「係為我下個製作嘅節目打下強心針，《Mayanne小喇叭》會籌備第二季，另外我好想拍旅遊節目，語言方面係我強項，加上我又唔怕孭住背囊去拍攝。」她期望公司能投放更多資源及發展不同市場，讓大家知道香港也有高質節目，為港爭啖氣。

至於張振朗雖然今次空手而回，他受訪時被問到對萬千星輝頒獎禮的最佳男主角獎的信心時？他揚言信心一定要有：「但攞唔攞到又係一回事，隨緣。」他稱希望《反黑英雄》的拍檔姚子羚得獎，他大讚：「好彩有佢做我嘅對手，大家演得好舒服，佢非常好戲，好多場口都演得好好。」