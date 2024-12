昨日(6日)是藝人洪永城(Tony)的41歲生,今年生日Tony身在內地吉林,雖然沒有太太陪伴在旁為他慶生,又要在工作中渡過,但他毫無怨言,反而十分感恩,他在社交平台發文表達感受:「多謝晒大家嘅祝福,又大一歲40+1,感恩工作中渡過,屋企嘅姐姐都好開心,除咗無我煩住佢之外,佢仲話喺出邊搵唔夠錢唔好返嚟。老實講,嚟緊幾年大家嘅變化都可能會好大,我自己就抱着有機會就去追嘅心態,機遇唔會經常出現,盡量去諗、去捉住佢,生活就可能有少少唔同喇,因為我(同你)都相信best is yet to come!」

至於Tony的太太梁諾妍也在社交網Po相及發文賀老公牛一:「致41歲生日的洪爸爸,願你繼續做你喜歡的事情,也願你繼續陪我做我喜歡的事,繼續被3個女+我的愛包圍,身體健康!!!我們都好愛你」她上載了18張Tony的相片,當中大部是他一臉倦容加鬚根忙着照顧女兒及愛犬的黑圖,真實又搞笑!