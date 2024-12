東方日報C2：中山美穗倒斃家中浴缸終年54歲

憑經典電影《情書》紅遍亞洲的日本影后中山美穗,昨日被發現陳屍家中浴缸,終年54歲。她原定昨晚在大阪舉行聖誕演唱會,中午突然宣布因身體狀況不佳取消,其後突然傳來噩耗,令粉絲十分痛心。

日本女星中山美穗原定昨晚在大阪舉行《Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live》演唱會,早上仍有與事務所同事聯絡,相約在品川車站乘坐新幹線前往大阪,但因她沒有現身,工作人員遂到其東京澀谷惠比壽的寓所,結果發現她倒臥在裝有水的浴缸之中,即時報案。據知她當時已經沒有生命迹象,消息震驚全日本!執法人員正調查其死亡經過及死因,據透露屋內沒有留下遺書或藥物使用痕迹,浴室沒有滑倒迹象,她亦沒有外傷痕迹,不排除因入浴導致體溫急劇變化,血管收縮休克暈倒,在浴缸內遇溺,其遺體將進行司法解剖調查死因。她所屬事務所隨後發聲明證實死訊,對於突如其來的噩耗表示震驚、難過與愕然,並請傳媒不要騷擾其家人。

美穗離世消息傳出後,不少粉絲湧入其社交帳號留言,發現前一天她曾上載去看藝術家布爾喬亞(Louise Bourgeois)的作品,其中一幅手帕上繡有:「I HAVE BEEN TO HELL AND BACK. AND LET ME TELL YOU, IT WAS WONDERFUL.(我去了地獄又回來了。讓我告訴你,那真是太棒了。)」同時在貼文寫道:「抱歉照片拍不好,這2、3天我的心被挖出來,只能和朋友傾訴。我不擅長攝影,但即使擅長,也表達不出甚麼。」引發網友聯想。美穗的演員胞妹中山忍於晚上現身見記者,心情難以平復的她眼濕濕表示:「對突如其來的事,不知如何交代。」之便登車離開。

入行逾42年的美穗,中一時在原宿被星探發掘,1985年憑露點演出劇集《每次都打擾了》及細碟《C》出道,她擁有多張冠軍單曲,並7度亮相《紅白歌唱大賽》演出,1993年與樂隊WANDS合唱的細碟《好比世上任何人》銷量更達200萬張,其後更被改編翻唱成廣東歌《衝動點唱》及《唯獨你是不可取替》。

橫掃多個影后寶座

美穗在日劇及影壇的成就更高,1987年與女星後藤久美子合演日劇《偶像媽咪》大受歡迎,其後曾與多名男神合作,包括與金城武合演日劇《二千年之戀》,早年金城武受訪時便曾指:「入行最失敗是沒追到她。」此外,美穗與木村拓哉合演的劇集《沉睡森林》,亦令日劇迷印象深刻。她於1995年出演電影《情書》更創下事業高峰,橫掃《日本藍絲帶》及《報知映畫賞》等多個影后獎座。導演岩井俊二早前來港出席《情書》放映會並與觀眾交流,曾透露明年是該片推出30周年,有意以4K修復版上映。昨晚他於社交網留言表示與美穗曾相約明年到北海道小樽,但現時內心充滿遺憾與驚訝。而明年便在樂壇出道40周年的美穗,原定於明年4月至6月舉行共23場日本巡迴演唱會,如今已成絕唱。

