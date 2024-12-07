SmarTone推出「聖誕就『繫』快樂 解鎖節日好禮」優惠

【營業資訊】SmarTone即日起推出「聖誕就『繫』快樂 解鎖節日好禮」優惠，為客戶帶來一系列節日好禮，包括流動電話服務計劃、Home 5G寬頻服務限時上台優惠，以及精選手機及配件驚喜折扣等，與客戶同渡聖誕及新年佳節，齊齊連繫最好。

限時優惠一：精選人氣手機及配件折扣高達$2,500

SmarTone為客戶精選一系列人氣手機及配件聖誕優惠，客戶只須到SmarTone門市或網上商店，即可用優惠價²選購Samsung Galaxy Z Fold 6、HONOR Magic6 Pro等人氣手機，機價折扣高達$2,500，詳情包括：

限時優惠二：$2025用足一年 SmarTone Home 5G寬頻

SmarTone Home 5G寬頻現推出聖誕限時優惠，用足一年5G寬頻服務（連5G路由器租用）只須$2,025，平均月費$169。全港No.1 SmarTone Home 5G寬頻無限地點免安裝插電即用，放假與家人朋友睇戲煲劇更爽更順，現時申請更享7天免費試用及5G無限數據任用。

限時優惠三：5G流動電話月費計劃聖誕優惠

新客戶上台、現有客戶續約或升級選用指定SmarTone 5G流動電話月費計劃，即享一系列限時出機優惠，最適合幫家人挑選聖誕禮物，優惠包括：

• Samsung Galaxy A16 $600機價折扣，機價低至$998（低至63折）；或

• HONOR X9c $1,000機價折扣，機價只須$1,699（低至63折）；或

• HONOR Pad X8a $600機價折扣，機價只須$699（低至54折）；或

• 免費 SKIDY智能定位兒童手錶（價值$599）。

此外，新限時推出聖誕迎新限定優惠，上台客戶可額外獲贈4日亞太區 「漫遊數據多日通」(價值$128)，到埗免換卡即上網，最適合聖誕或新年到日台韓外遊打卡分享美景。服務同時支援航空漫遊，於指定航班亦可保持連繫。