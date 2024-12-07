黎瑞恩演音樂劇淚浸舞台　陳友死撐冇喊

由陳友、黎瑞恩和張孝武（大AL）主演的音樂劇《娛樂圈夫人》，昨晚（6日）首日上演，這是一套改編自陳友太太的神迹真實故事，陳友和黎瑞恩投入去演感動得眼紅紅，謝幕時陳友太太Pauline都有上台，多度感觸落淚，場面感人。陳友受訪時表示很感動，不過導演話明不能夠真喊，怕會唱不下去，希望會令到台下觀眾喊，陳友死撐冇喊表示：「我認晒衰啦！仲寫埋劇本出嚟。」

感謝小恩子和音樂總監杜自持的幫忙，大AL就踢爆陳友綵排時其實有喊，小恩子亦認綵排時自己喊很多。陳友就指其中一幕小恩子坐輪椅出場，他唱懺悔戲是很辛苦，好感恩現神迹，他說：「尾場啲醫生會嚟睇，醫生都話太太病愈係神迹。（太太睇到喊？）佢好感觸，多謝小恩子做得好好，一開口就好似播CD一樣，杜自持啲音樂好靚，可以喺教堂演出非常之好。」他表示身在外國的兒子要照顧小未能回港，最快明年暑假才見面。

小恩子表示與Pauline傾偈，覺得大家性格很相似，同樣夠硬淨，她說：「祈求神一幕真係忍唔住，個老婆對老公好到將自己生命奉獻。」劇中講述陳友的演藝生涯，他笑言是真實地改編，並非真實：「拍《表錯七日情》債主臨門係真嘅，太太呷醋係做戲啫！感情係真，處理上就加入喜劇元素。」杜自持評陳友唱功可以屬合格。