翻白眼入睡法　助你一覺好眠

身處巨大壓力的生活環境下，失眠已經成為都市人的常態，不想靠藥物改善，但又無法完全放鬆安心入睡的話，不妨試試外國網紅分享的眼球運動助眠法。入睡前只需要重複翻白眼，就能輕鬆進入夢鄉，更得到不少醫學研究證實有效！

經常分享健康知識的外國網紅希瑟（Heather Gordon），在社交平台上分享能夠快速入睡的眼球運動。她在影片中表示：「首先要把眼睛閉起來，把目光移到下方，然後回到中間，再轉向左邊、回到中間，轉向右邊、回到中心，轉向上方、回到中心。接着順時針與逆時針各轉一圈，最後盯著鼻樑，試圖做出鬥雞眼的動作。」一句話概括，就是翻白眼式轉動眼球。半夜醒來的話亦可透過此眼球運動，讓自己重新入睡，甚至有網友實測後表示有效，按照以上步驟做3次便已經感到睡意。

有人或會認為是心理作用，但其實是有所根據。曾經有丹麥心臟病學家Dr Willem Gielen撰文指出，轉動眼球與褪黑激素的釋放有關，褪黑激素是有助調節睡眠和甦醒模式的賀爾蒙。透過刻意翻白眼能觸發這個自然過程，令身體展開睡眠周期。另外，翻白眼的過程中可令分散注意力，令大腦處於空白狀態，從而幫助入睡。