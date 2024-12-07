濕疹靈粉止癢優於激素軟膏沒有副作用

【營業資訊】濕疹大家都是使用皮質類固醇激素類軟膏，但是激素軟膏沒有什麼用而且存在諸多副作用。可能會導致皮膚變薄萎縮，進而可能出現凹陷性瘢痕；過量使用會損害皮膚屏障功能。另外也有人用含有免疫抑制劑的霜劑或軟膏，這些所謂免疫抑制劑也會引起免疫力低下，促進癌症發作。

很多人會問，我得了濕疹、皮膚癢的難受啊！別擔心，趕緊使用由美國納米藥品公司研究發明的濕疹止癢粉末善維濕疹靈。

善維濕疹靈是粉末，該粉末和濕疹皮膚接觸後就會在60分鐘內止癢，客人不癢他就不抓皮膚，不會抓爛皮膚，90%客人的濕疹15天消失！該粉末不含類固醇激素、不含他克莫司等免疫抑制物、不含藥物、沒有副作用，止癢效果獨步天下。濕疹靈粉還可以增加皮膚抵抗力和免疫力，特強止痕，改善皮膚紅腫、減少分泌物滲出，康復皮膚乃至擺脫濕疹。

有人問濕疹靈會復發嗎？曾經有一個100歲的老太婆用了濕疹靈粉末一年多都沒有復發，我問她有什麼心得，她說她手裡有濕疹靈粉，很安心不會去抓爛皮膚，小小癢她就用一些超級爽身粉抹一下。

濕疹靈用法: 將濕疹靈粉末撒在濕疹處,手指在患處輕輕按摩,只要濕疹靈粉末和濕疹皮膚充分接觸就可以迅速止癢消腫。

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