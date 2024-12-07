周杰倫騷第2場孫燕姿驚喜現身　1秒變水樂園Fans濕晒

台灣天王周杰倫（周董）暌違7年回台灣開演唱會，成為首位在台北大巨蛋辦專場的歌手，昨日（6日）來到第2場，吸引38,000名粉絲到場，吸引多位藝人朝聖，如新加坡天后孫燕姿、林書豪夫婦、關穎夫婦、J.Sheon、唐志中、王月、Darren等，星光熠熠。孫燕姿雖然一臉素顏，仍難掩星味，真實狀態靚到不得了。

來到第2場演唱會，同樣吸引大批幸運的歌迷湧入搶看，不過有網友晒出短片大爆，周董的演唱會竟然會下雨，超意外的驚喜加驚嚇，讓她不禁發文笑稱：「不是在室內看演唱會嗎？」

從影片中，只見舞台上的周董High唱《雙節棍》，隨節奏的高低起伏，舞台邊也有炸出煙火的設計，以帶動現場高昂的氣氛。不過在歌曲的最後一次煙火，竟挾帶些許水花噴出，瞬間使搖滾區的聽眾措手不及，來不及遮擋。

影片中也可見，當水花噴出後歌迷紛紛驚覺不對勁，急忙低下頭以免被波及，沒想到舞台設計還有灑水的驚喜，更忍不住驚喊：「它噴水了」、「濕掉了」、「怎麼會噴水啦！」同時原PO也附上被水噴濕的自拍照，無奈表示，「我不是在室內看演唱會嗎？超狼狽超濕」。

影片曝光後，立刻引起網友熱烈討論，「原來這是噴水，還以為是煙霧」、「我昨天還以為來到S2O（潑水音樂節）」、「為甚麼你們的演唱會看起來比較好玩」、「5D嘉年華！」而原PO也貼心提醒後面場次的觀眾：「坐在B2前排誠心建議最好穿雨衣！」想必這樣的驚喜永生難忘。