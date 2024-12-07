【特約報道】【Tonale Hybrid 陳列車 HK$399,000 | Giulia Veloce 陳列車 HK$536,800】

100%意大利製造，體驗意式工藝，享受卓越操控與駕駛樂趣！Alfa Romeo全線車系年度壓軸優惠，並享長達5年的原廠保養。告別隨波逐流，成為獨一無二的您。

全線車系，各款車型同場列陣Alfa Romeo陳列室和灣仔車場，歡迎親臨參觀及選購。

➤ Giulia Veloce（陳列車）由 $536,800 起

➤ Giulia Quadrifoglio（陳列車）由 $1,238,000 起

➤ Stelvio Quadrifoglio（陳列車）由 $1,138,000 起

*年度壓軸優惠不適用於 Tributo Giorgio 限量版。

現選購新車可尊享長達5年原廠保養*

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Alfa Romeo香港陳列室

灣仔告士打道資本中心地下

銷售熱線Sales Hotline: (852) 3911 1931

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*受條款及細則約束，詳情請向銷售顧問查詢。