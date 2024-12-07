Alfa Romeo全線車系年度壓軸優惠
2024年12月07日 13:00
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（客戶提供）
【特約報道】【Tonale Hybrid 陳列車 HK$399,000 | Giulia Veloce 陳列車 HK$536,800】
100%意大利製造，體驗意式工藝，享受卓越操控與駕駛樂趣！Alfa Romeo全線車系年度壓軸優惠，並享長達5年的原廠保養。告別隨波逐流，成為獨一無二的您。
全線車系，各款車型同場列陣Alfa Romeo陳列室和灣仔車場，歡迎親臨參觀及選購。
➤ Giulia Veloce（陳列車）由 $536,800 起
➤ Giulia Quadrifoglio（陳列車）由 $1,238,000 起
➤ Stelvio Quadrifoglio（陳列車）由 $1,138,000 起
*年度壓軸優惠不適用於 Tributo Giorgio 限量版。
了解更多: https://bit.ly/3PPnvfP
現選購新車可尊享長達5年原廠保養*
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Alfa Romeo香港陳列室
灣仔告士打道資本中心地下
銷售熱線Sales Hotline: (852) 3911 1931
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*受條款及細則約束，詳情請向銷售顧問查詢。