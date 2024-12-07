陳浚霆同古佩玲緋聞傳傳吓變真？本尊：睇吓點先啦！

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》演員包括滕麗名、張景淳、陳浚霆和吳偉豪等昨晚（6日）現身荃灣，為《仁濟慈善盆菜宴》擔任表演嘉賓，與現場6千多位市民齊齊開心品嘗盆菜。張景淳與陳浚霆表示每年也有參加公司盆菜宴，但跟6千多人一起吃盆菜也是第一次，笑言若跟每個人玩自拍應該要用一晚時間，問到作為藝人要身材管理是否少吃盆菜？陳浚霆即爆差點害正在減肥的張景淳破功，笑指因公司飯堂轉了老闆，出品比之前好上百倍，故每天也大伙兒到飯堂開餐，很有在家開飯的感覺：「我有一日叫咗好多餸，係咁吹雞叫佢上嚟，佢遲遲都未到。」

張景淳表示也有畀面吃兩啖，坦言很久未有見公司飯堂場面這樣墟冚，大讚現在餸菜一流。他笑言自己近年身形發福了不少，以往在服裝部穿開的褲子鈕扣已扣不上，因此近來正努力收身。

談到聖誕，他們表示要開工拍劇，但笑指還有空檔，陳浚霆更公開表示要拗撈，指《愛．回家》中有他跟古佩玲、張景淳跟呂慧儀這兩對CP，笑言不介意一起接工作拍廣告：「聖誕倒數、拜年、商場活動，今日叫我聽日去都仲得。」提到他跟古佩玲傳緋聞，何時由螢幕情侶變成真情侶？他即怕醜仔上身支吾以對說：「睇吓點先啦，我哋無論邊對CP都係非常尊重我哋工作，所以工作行先再諗其他嘢。（因便乘利？）便呢家嘢…多謝公司畀呢個機會，但機會未到，Feel唔到大家對我哋嘅肯定。」

身旁張景淳即想替他解圍，表示對方二人劇中仍未在一起，故不能喧賓奪主：「等佢哋劇入面感情再進展啲先。」笑問他劇中跟緋聞女友呂慧儀已結成夫妻，豈不是可以公開拍拖？他即尷尬説：「既然劇入面咩都做晒，現實嘅時候應該要有返啲個人空間，咁先至健康。」陳浚霆即幸災樂禍，笑指他幫人卻不慎害了自己。

同場《中年好聲音2》劉可，被問到音樂人伍仲衡因開罪無綫至被飛出《中3》評審一事，他表示跟對方不太相熟，交談也不超過10句，故不便作評論。