池坊花道共賞花藝　示範花道作品　展現獨特美態及生命力

日本國駐香港總領事館聯同「華道家元池坊香港支部」、及「國際花友會香港分會」於12月6日舉行《花藝共賞・花語共鳴》池坊插花示範活動，由日本大師佐佐木康人教授主講，並示範擁有500年以上歷史的池坊插花。佐佐木康人希望透過今次示範，讓池坊花道更廣為人知，引起更多人對池坊花道的興趣。

即席示範6個作品 涵蓋三種樣式

佐佐木康人在活動上即席示範了6個花道作品，涵蓋池坊花道的三種樣式，包括「立花」、「生花」及「自由花」，需要一日時間準備。當中最困難的是「古典立花」，平時處理一個古典立花作品，已經需要一日時間，這次要在示範活動上以短時間完成。今次的古典立花作品以松樹作主旨，表現大自然景觀，遠山近水。作品當中的木本植物代表山及地，草本植物則代表流水及山川。

佐佐木康人透露，這次示範的「自由花」亦是很大挑戰，因為利用了平時較少使用的康乃馨。對花道而言，康乃馨的「表情」較少，較難展現花的風情，希望透過今次示範，帶出康乃馨現代的感覺。池坊一直被公認為是花道的根源，佐佐木康人表示，對池坊花道而言，除了展現美態，亦要表達出生命力。每種花及每個人也有不同的美好之處，希望可以呈現不同的美。

「立花」是花道最古老的樣式，以各種草木表現大自然的風景，追求草木間和諧之美；「生花」著重於呈現草木生命力的出生本質之美；「自由花」則沒有固定形式，著重於草木的形狀或質感，可自由插作。立花及生花均有傳統樣式的「正風體」和打破傳統樣式的「新風體」。