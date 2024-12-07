《破·地獄》票房衝破1.22億　穩坐史上華語片港澳票房第1位

許冠文與衛詩雅主演的英皇電影《破·地獄》自11月9日開畫至今，屢破多達十項票房紀錄，今日（7日）截至早上再度刷新票房新高，累積票房跨越1億2千2百萬，正式穩坐史上亞洲及華語片港澳票房第1位。

對於電影打破香港華語電影最高票房，英皇集團主席楊受成發表感言：「我衷心感謝全球各地觀眾對《破·地獄》的支持。這部電影劇本出眾，製作精良，演員的表現帶來驚喜。祝福所有幕前幕後仝人繼續努力，把握更多機會，拍攝更多不同類型嘅好電影俾觀眾，同時祝願電影業更上一層樓！」

身兼導演及編劇的陳茂賢有感而發，答謝觀眾支持：「確實是一段充滿挑戰與幸運的旅程，是我迄今為止最具挑戰性的一部作品，也是我對人生的一些體會和領悟，是我寫給人生的一封信。感謝所有觀眾有所感受並給予電影回應。希望每個觀眾看完電影後，都可以得到釋懷，讓自己繼續修行。」

至於一眾主要演員得知喜訊，亦透過文字答謝觀眾支持，許冠文不忘答謝祖師爺：「意想不到的奇迹！估計今次是祖師爺在幫手！亦是全體幕前幕後人員的功勞！」衛詩雅喜獲觀眾認同：「感覺好開心，同埋好感恩，感恩遇上好嘅劇本，遇上好嘅對手演員以及遇上好嘅團隊，最感恩的是能令觀眾喜愛，獲得觀眾和大家的認同。」而朱柏康深情感言：「我依家心情好激動，冇預期過呢部電影會有咁大嘅功效。好多謝所有支持呢部戲嘅觀眾，好開心呢部戲令觀眾喺感情上面抒發嘅渠道，喺人生上面都有一個思考嘅狀態，達到作為創作者最大嘅功效。」至於周家怡特別感謝觀眾的參與度：「好開心見到香港電影票房可以再創新高，多謝觀眾支持香港電影。有幸成為團隊之一，感覺好開心，特別多謝觀眾樂於喺社交平台分享對電影嘅感受同個人經歷，成就呢部電影嘅力量。」