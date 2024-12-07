又到聖誕，又是派對接派對的日子，不少人都會為派對準備一個滿有節日元素的蛋糕、烘焙美食及Finger Food等與眾同享，巴絲打亦會趁機預備各款聖誕禮物送禮或交換禮物等，今次搜羅多款新糕點及禮盒，別具特色又應節。

多姿多采選擇多

本地朱古力品牌每逢節慶均會推出應節滋味，今個聖誕就以「Nutcracker Fantasy」為主題，推出13款精美的聖誕禮盒，當中的聖誕系列「糖果王國雜錦爆炸糖朱古力禮盒」就有士多啤梨、杧果和荔枝3款口味乳酪爆炸糖朱古力。此外，還有新鮮感十足的「聖誕奇遇雜錦軟心朱古力禮盒」和「夢幻城堡雜錦朱古力禮盒」，內有多款特色口味朱古力，好似咖啡軟心朱古力、橙屑牛奶朱古力和冧酒提子軟心朱古力等。不得不提當然是品牌今年推出的6款聖誕蛋糕，包括「聖誕花環」抹茶石板街蛋糕、「忘憂森林」開心果紅桑子戚風蛋糕和開心果栗子慕絲蛋糕3款「Green Flavors」蛋糕；以及杧果百香果慕絲蛋糕、紅桑子慕絲朱古力撻和朱古力榛子慕絲蛋糕3款慕絲蛋糕。當中的「聖誕花環」抹茶石板街蛋糕以香滑的抹茶朱古力忌廉化為片片綠葉，將朱古力慕絲重重包圍，內藏脆糖炒杏仁碎和棉花糖，再以鬆軟的特濃朱古力戚風蛋糕夾住，拼砌出經典味道，既散發濃濃節日氣氛又香甜美味，盡得大小朋友歡心。

佳節純素滋味

素食者或喜歡純素的，今個佳節亦有得揀，本土烘焙店及主打供應健康純素烘焙產品店於即日帶來一系列聖誕蛋糕及曲奇和禮盒等，前者有打卡一流的純素流心開心果聖誕樹蛋糕、無乳製品伯爵茶魯道夫戚風蛋糕、有機夢幻朱古力木頭蛋糕，以及迷你蛋糕款式，好似迷你花環蛋糕、迷你薑餅人蛋糕和迷你2024聖誕樹蛋糕，還有純素聖誕糖霜曲奇禮盒和無糖聖誕曲奇盒等。後者則有加入節日元素的史多倫德式聖誕蛋糕、蘋果金寶鬆餅和店舖招牌之一的朱古力牛角包。另有全新推出的聖誕禮盒好似穀燕麥脆片裝飾球、聖誕假期禮盒和Jolly Holiday 禮盒等。當中的穀燕麥脆片裝飾球就以透明裝飾球盛載自家製無麩質、純素食微甜朱古力和開心果穀燕麥脆片，既可作飾物，又能當小食，打卡亦一絕！

華麗典雅風味

位於九龍海濱的五星酒店內蛋糕店，今個聖誕推出多款應節美點，餅房行政主廚Jonathan Soukdeo創作了16款精緻蛋糕及甜點，包括聖誕黑森林蛋糕、香梨栗子戚風蛋糕、雲呢拿焦糖聖誕蛋糕、經典意大利水果麵包、聖誕薑餅屋、聖誕榛子千層酥和多款精美禮籃等。當中的雲呢拿焦糖聖誕蛋糕屬分層蛋糕，用上雲呢拿豆和絲滑奶類製品製成的英式忌廉，搭配輕盈鬆軟的雲呢拿瑪德蓮蛋糕底部配上精緻的杏仁和海鹽脆餅，交織出豐富層次與質感，用叉舀起閃亮的金啡色鹽味焦糖，為節日蛋糕添加平衡甜味。