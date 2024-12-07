ERROR宣布明年1月開演唱會　保錡直認會請菊梓喬睇騷

男團ERROR 4子今日（7日）到馬鞍山新港城中心舉行成軍6周年簽唱會，吸引大批粉絲到場支持，逼爆商場。席間，4子除了即場分享出道6年間心路歷程及感想外，更即場演繹剛推出之新歌《野舞士》及分享 MV 拍攝趣事。活動尾聲時，4子更壓軸公布來年1月即將舉行演唱會。活動後ERROR 更即場為數百粉絲送上親筆簽名限量相片咭。

受訪時提到今年最高興的是不是隊友保錡為你們找了一個阿嫂？阿Dee即幫口說：「我哋行正當職業，唔係行走江湖，冇阿嫂。」而保錡亦表示請支持香港電影《爸爸》，不要再提「阿嫂」。他們又指這6年裏經歷了好多高高低低，促使自己快速成長，心智亦變得成熟，加上現時大環境差，自己亦同樣不算好，但依然會在這惡劣的環境中掙扎成長，亦希望能夠繼續搞笑，帶一個開心氛圍畀大家。

講到他們明年的演唱會與陳慧嫻的演唱會尾場撞期，對此他們表示只撞了一日，是開心事，讓大家睇完陳慧嫻演唱會，緊接着再睇他們演唱會。他們又指是天意，事前完全不知慧嫻開騷，直到他們邀請了慧嫻參與新歌MV拍攝才得知對方同樣要開演唱會。問到會請嘉賓？193就指演唱會主要賣個人魅力，又稱留意到近期開演唱會，大家主要都是去看嘉賓，忽略了主角，所以笑言要等到時排練發現表演項目不足夠時，才決定找嘉賓湊數。他們又預告這個場騷是集合了他們6年內的感受，問到阿Dee會否重現經典除褲？193即回答：「佢嘅經典係唱《相依為命》，唔係除褲。」而阿Dee則笑言「唔會」。問到保錡會不會請緋聞女友菊梓喬嚟睇show？他就表示會請，又指好多事情都不需要全部公開。