本日日本：好運「瀛」新歲　必逛3大達摩市集

即將迎接2025年，日本各地紛紛推出迎接新歲活動，想要集熱鬧、娛樂兼催運於一身的話，不妨前往達摩市集！話說早於江戶時代，日本人便流行把不倒翁裝飾成禪宗始祖達摩祖師打坐樣子，象徵能消災解厄。每年1月1至2日，群馬縣高崎市便有全日本最早開鑼的達摩市集登場，既匯集了款式多不勝數的達摩不倒翁，又有美食及歌舞表演等助興，令人樂在其中。稍後靜岡縣富士市及東京調布市亦有規模十足的相關市集接力，想招好運話咁易！

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高崎：娛樂豐富 增工作坊

話說日本全國約80%的達摩不倒翁產自高崎市，令當地有「達摩之鄉」的美譽。擁有如此背景，也令每年1月1至2日於該市高崎站西口站前通開辦的高崎達摩市分外注目。該市集始於2017年，發展下來被喻為日本三大達摩市集之一，上年吸引了多達38萬人到訪。一如往常，會場內約有 50 家不倒翁攤檔營業，當中必買高崎達摩款不倒翁，其紅色外觀代表消災解厄，另有鶴型眉毛及龜型鬍鬚，分別象徵吉祥和長壽，此外還會搵到金色等其他色彩和以生肖為主題的特製達摩不倒翁。今年的會場舞台將表演日本鼓和舞蹈，並特別規劃了每天僅50個名額的達摩繪畫工作坊，加上還有多種遊戲攤位助陣，保證沒有悶場。玩到肚餓也不用擔心，場內的開運高崎食堂集合數十個售賣當地美食的攤檔，包括烤饅頭、汁煮大腸等，讓更多人了解高崎美食的魅力。不得不提場地設有高2.8米的紅色及金色巨型達摩不倒翁各一個，供大家打卡及書寫願望。

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富士：最具規模 超多攤檔

每年農曆正月初七至初九，靜岡縣富士市香久山妙法寺都會舉行毘沙門天大祭，當中包含日本最大規模的達摩市集，每年有數十萬人前來參與。來年的祭典在2月4至6日舉行，屆時會有長約1公里的攤檔，放滿由日本各地的手作職人精心製作的達摩不倒翁，當中最注目是靜岡鈴川地區出產的鈴川達摩，鈴川在江戶時代以造紙聞名，因此該款達摩有一半成分是紙，臉上有着馬毛製的眉毛及粗獷鬍鬚，樣子友善。寺院會向購買達摩的人士進行「開眼祈福」儀式，僧侶為達摩畫上左眼，賦予靈性，帶來祝福，幫助實現心願與目標。另外還有舊達摩及舊護身符焚燒儀式，透過焚燒舊的祈願品，表達對過去的感謝，並祈求新的開始。同場亦會舉行「火燄祈禱」，祈求今年的福運。現場有發售食品的攤位，除了栗子、棉花糖、番薯、串燒等選擇，還有造型趣怪的達摩燒菓子。祭典期間，富士市內的岳南電車將變身達摩列車，不僅外觀上有達摩的樣子，內部更有當地小學生繪製的達摩插畫和摺紙作為裝飾，不妨乘搭親身感受一番。

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調布：許願開眼 矚目遊行

於每年3月3至4日在東京都調布市舉辦的深大寺達摩市集，論規模可算係東京地區最具代表性。其正式名稱為「厄除元三大師大祭」，是為了紀念比叡山中興之祖慈惠大師美德而舉行的祭典。市集期間寺院內有逾300個攤檔，放滿不同設計的達摩不倒翁，也有些非達摩造型的款式，如招財貓、熊貓、無尾熊及貓頭鷹等，賣相可愛。寺方同時會設立「開眼所」，訪客將達摩不倒翁交給僧侶並許願，後者會在左眼寫上象徵世間萬物起始的梵字「阿」，待願望實現後，再請僧侶在空白的右眼中寫上象徵世間萬物終結的梵字「吽」，並懷抱感謝之心加以奉納。活動另一大睇頭是「御練行列」，僧侶們會邊演奏日本古樂、邊穿起華麗服飾在寺內沿路遊行，場面莊嚴優雅。一場來到深大寺，當然不能錯過這裏最有名的蕎麥麵，事關該處擁有豐富天然湧泉，造就麵條別具風味。這裏有多達20多間蕎麥麵店，推介開業逾60年的青木屋，其蕎麥麵偏白及較粗身，吃起來有軟糯的口感，搭配微甜醬汁味道恰到好處。