曾比特今年首推新歌創佳績　莊冧No.1

歌手曾比特（Mike）接受電台訪問，提到最近推出新歌《Talk to me》有好成績，連續兩星期成為《國語力排行榜》冠軍歌，他開心表示：「多謝我公司同家人，我會繼續努力。呢首歌係我今年第一首全新單曲，亦係人生中第一首國語歌，希望大家聽完首歌後會覺得心頭一暖，將內心不好嘅事釋放出去。」

Mike指觀眾都期望看到狀態好的藝人，故不能將自己不好或負面的一面呈現出來：「呢樣好重要，既然呢啲唔好狀態唔可以畀人睇到，惟有放喺心入面，但我哋心入面擺咗好多嘢，可能未必咁容易釋放出嚟，有時甚至唔記得，所以我希望接落嚟呢首歌，後面嘅專輯都會朝住『給予能量』呢4個字去做。」

問Mike是否一個喜歡表達的人？他笑言：「唔算係，我工作嘅時候有好多話要講，但靜落嚟時，就鍾意自己一個匿喺到做嘢，可能做家務、做運動、寫歌，比較鍾意沉靜。」提到《Talk to me》MV拍得十分漂亮，Mike透露MV在長沙取景，而且拍攝時間超長：「因為前一日我喺長沙有工作，原本想夾時間拍MV但夾唔到，最後直接喺長沙拍，我哋係凌晨4點拍到第二朝8點，拍足16個鐘。」