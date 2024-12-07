E9插電式混能7座MPV　滿油滿電續航1,000+km

廣汽(GAC)最近為香港豪華MPV巿場帶來新驚喜，指的是滿油滿電續航逾1,000+km的全新抵港E9插電式混能7座MPV。

車載主要由2.0L渦輪增壓引擎、電馬達、25.57kWh三元鋰電池及雙速DHT波箱的插電式油電混合動力系統組成。其最大特色是可以在時速70km/h以下，以純電行駛，單只靠馬達輸出最大馬力182PS，最大扭力300Nm。負責提供動力的電池為高能量密度三元鋰彈匣電池，雖容量只有25.57kWh，在滿電情況下能提供106km(WLTC)純電續航力。若分別以50kW DC快速充電及6.7kW AC中速充電，分別需要約30分鐘充至8成及約3.5小時充滿。至於引擎一般主要在時速逾70km/h以上或非常強烈加速需要才介入，引擎和馬達共同發功，綜合最大馬力及扭力分別為372PS和630Nm，0-100km/h加速8.8秒完成。另亦可以純引擎動力輸出，最大馬力及扭力分別190PS和330Nm。當然引擎可邊行車邊將多餘動力回收，轉換成電並儲至電池。亦因此單次入滿56L油缸兼將25.57kWh電池充滿，可輕鬆做出長達1,032km（WLTC）綜合續航里程。

E9分屬旗艦級MPV，擁有逾5.2米車長及接近3.1米軸距，車上配置豪華。輸港的提供GL(高級)及GX(頂級)兩個版本選擇，售價分別約57萬和63萬(後者早鳥優惠$60萬有找，限額100輛)。今次的試駕車為GX版（由代理之一APMG提供)，多配備SDC電磁可變阻力減震器及靜音輪胎：前者配合前麥花臣、後多連桿懸掛設定，無論駛過路面渠蓋、又或是蜿蜒崎嶇山路游走，均帶來平穩舒適的乘坐感；後者加上前擋風玻璃、前三角窗及前中排車窗皆採用全球首創270度環繞雙層隔音玻璃及覆蓋全車98%的吸音棉，減少胎噪及風噪等的路噪傳進車內，行車零舍安靜。

座椅皮革用料方面，GX版的前及中排特別採用了Semi-aniline頂級真皮，屬同級獨有。附設10點式氣泵按摩的中排電動大班椅更是多配備觸控小屏幕、記憶、4向調校腿托、小桌板及一鍵SPA按摩功能，隨時可調校最舒適座姿或趟姿和選擇3種按摩模式。中排車頂設有品牌首創、透過微孔透風的無感隱藏式風口，降溫快而均勻，最重要是冷氣不會吹到應，帶來非一般的舒適出行享受。其他諸如：軚環電暖功能、智能LED氣氛燈、香氛系統、中排手動遮光簾、三排均設USB充電插座、自動泊車輔助及360度全景泊車鏡頭等，亦是GX版至有。另值得一提，車上設有360度環抱式安全氣袋，不僅前部及兩側，連後擋風玻璃位置都有，剛好把三排全包圍，提供全面保護。

規格表

車型：五門七座位混能MPV

動力系統：2.0L渦輪增壓引擎+馬達及25.57kWh三元鋰電池

綜合馬力：372PS(引擎190PS；馬達182PS)

綜合扭力：630Nm (引擎330Nm；馬達300Nm)

傳動：雙速DHT波箱

驅動：前置引擎及馬達、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

耗油量：6.1L/100km（WLTC）

綜合續航力：1,032km（WLTC）

車身體積：5,212×1,893×1,823mm（長×闊×高）