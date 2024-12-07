馮允謙偕麥秋成假MegaBox　挑戰巨型世一跑步機

歌手馮允謙（Jay）今日（7日）和帶同其舞蹈團隊的舞蹈老師老公麥秋成，出席假MegaBox舉行的「嘉里香港街馬2024-Run Well Carnival健跑嘉年華」活動，Jay除獻唱歌曲外，更偕麥秋成試玩現場的亞洲獨家展示長達11.7米，曾獲不少世界知名跑手挑戰之超巨型世一跑步機。

Jay表示雖然未能參加明天（8日）的跑步比賽，但會為落場的跑步健兒打氣，又自認是跑步迷：「我都有參加馬拉松，跑過10K同半馬，聽講我仲係參加馬拉松嘅藝人中，跑得最快嗰個添，平時我寫歌冇靈感時，都會落街跑步，跑跑吓就會有靈感。」問曾夢想過成為跑步運動員，他直言：「都有諗過，不過我呢方面天賦不足，我又好鍾意唱歌，所以都係做番音樂。」

而本月12日將推出加盟寰亞後首張個人大碟，收錄了10多首歌，更視有機會出碟為他最珍惜的聖誕禮物，他說：「因為唔知明年有咩Schedule，唔知仲有冇機會出碟。」

談及去年擔任其演唱會嘉賓的林明禎失場6號晚的電影首映，他說：「佢係咪唔舒服呀，嗰次做嘉賓，佢好準時，合作愉快，冇問題喎。（有人講佢拍拖拍到失魂？）咁我唔清楚，佢應有原因嘅。」他又謂都怕別人「放飛機」，如朋友約兩次都失約，就不會主動約會對方，但他一定非「飛機友」，因為很珍惜每次工作機會。

麥秋成的舞蹈員由於要在跑步機上跳舞，所以早在一星期前開始，每天偕4位舞蹈員到現場排舞，而未有表演跳舞的他， 就有試玩跑步機，笑言：「我都有嘗試挑戰呢部跑步機嘅世界紀錄，但差啲仆親。」

他透露近日除忙於寫劇本，正籌備於明年6月於啟德區內開設的日式拉麵外賣店，有謂現時市道低迷，他依然有信心：「唔係呀，唐詩詠間麵包店好好生意喎。」

他表示對烹飪有興趣，早前曾修讀法國廚師課程，希望在港開設一間主打平靚正的食肆，他說：「近日都搵老婆同朋友幫手試湯底，想做到間性價比高嘅麵店。」

問身兼數職可會顧此失彼？他覺得全沒問題，自己除鍾意跳舞又愛當演員，現在還寫劇本中：「有人搵我做導演拍跳舞片，喺香港做嘢唔可以被定型，香港藝人十分犀利，《破•地獄》都講喺呢個世界地獄，大家都要破地獄。」