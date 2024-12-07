余文樂重提女兒早產入ICU：見到佢我兩行眼淚就流咗出嚟！

無綫綜藝節目《與天地對話》昨晚（6日）播出最後一集，嘉賓余文樂談到女兒，他透露當年女兒早產一度要入深切治療部，令他方寸大亂：「我個女出世嗰時，全身插滿晒管。」余文樂邊說邊伸出兩隻手掌，指女兒當時身形只有那麼細小，並坦言當時很擔心：「我一見到佢第一個畫面，我兩行眼淚就流咗出嚟，因為醫生每一次話，佢可能呼吸會有問題，心臟會有問題，可能或許要開刀㗎，我就好擔心好擔心。」雖然女兒最終住了三個月醫院，但余文樂談及往事時仍是感恩上天待自己不薄，皆因當時正值疫情，較空閒有充足時間照顧女兒：「好好彩佢好快渡過危險時間，依家見到佢咁樣，已經好感恩架喇，對於我嚟講，我覺得家庭係自己嘅全部。」

余文樂自言人愈大愈愛獨處，他透露自覺現時最理想的生活模式，是既能工作、亦能分配時間給予家人。回望過去，他自覺滿意：「都叫有畀心機行過，有血有汗，有堅持過，對得起自己。」他續指覺得以往的自己充滿鬥心，給予自己很大壓力，但最後適得其反，令身體及情緒齊齊響起警號，但他依然無悔。談及物慾，余文樂指自己以前甚麼也想擁有，當中跑車更是他小時候已夢寐以求的東西：「所以到終於有經濟能力時，會覺得買車係小小嘅夢想成真。但我以前擁有嘅車都賣晒喇，一架都唔剩，我覺得呢個都係我進步嘅地方嚟，因為我唔想令到自己好大壓力。」