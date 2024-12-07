黎耀祥想再攞視帝多多獎都唔拘　胡定欣開心獲兩大勁敵支持

《巾幗梟雄之懸崖》男女主角黎耀祥（祥仔）與胡定欣今晚（7日）在籌款節目《歡樂滿東華》中合唱《紅蝴蝶》，這已是兩人第二度唱現場，問他們預期可籌得少善款，定欣表示：「曹永廉話會捐錢，好開心將《紅蝴蝶》延續，唱到2025年就好。」並透露稍後將會到佛山開個唱，祥仔稱屆時會撐場，但是否做會嘉賓就要安排。

兩人均憑《巾》劇角逐視帝視后，定欣指沿途有不少人稱會投票給她，祥仔亦自爆有支持者：「我今朝去飲茶，有茶客特登走過來同我講，你同定欣真係做得好好，原來有咁多人鍾意睇，真係好開心。（有冇信心再攞視帝？）信心就向來都係...冇，因為對手又多又強，老中青都有，我睇好陳豪。」定欣指對方已經是視帝，祥仔直言：「呢啲嘢就係咁弔詭，攞完一年再一年囉。（咁你都可以再攞？）都係，所以機會係存在，係計或然率，成數都高，中開有條路。（你攞厭咗唔想再攞？）千祈唔好咁講，我只係冇信心，多多獎都唔拘，機會都係一半一半。」

定欣又指今年是無綫57周年，剛好兩人在劇中角色均有「七」字，相當夾，並自言對角色「七爺」有信心，因為拍得辛苦，希望有獎，祥仔笑言要頒個「勤工獎」給她，定欣說：「唔好咁講，今次個個都好努力，大家氣氛好好，尤其女角色，每套劇都好大挑戰。（楊茜堯同林夏薇話要投票畀你。）So Sweet，真係威，隔籬兩套劇嘅女主角都投我，我覺得我贏咗，不過我都會投番佢哋，但投畀佢哋之前，我都會投自己先，因為我有3票在手。」祥仔聞言即開玩笑說：「你真係搵人笨，叫人支持你，你又投畀自己。」講到台慶戰衣，定欣想找一套能代表自己又可以跟祥仔襯到的服裝，笑言穿「七爺」的戲服也不錯。