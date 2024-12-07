譚耀文相隔18年推出新歌　自爆5度拒登《流行經典50年》

藝人譚耀文今日（7日）接受電台訪問，88年新秀冠軍歌手出身的他事隔超過18年，推出最新派台歌《拼命三郎》，問到放下歌手身分多年，為何相隔多年再推出新歌，他坦言：「其實一路都想錄返首歌，一直都好掛住唱歌，但因為拍戲嗰邊又好順利，咁就擺低咗歌手條路。」他自爆《流行經典50年》曾邀請他亮相節目近5次，惟他一直未有答應，他解釋：「因為我等緊一隻新歌先想行返上台，我唔想只唱舊歌，想有新嘢畀人，唔想畀人覺得我係食老本，唔想做一個俾人懷緬嘅角色。」他指重拾歌手身分不單只出一首歌，他坦承出道以來未曾舉行個唱，他希望繼續出歌之餘，更希望一願歌手夢舉辦首次個人演唱會。

89年至94年，譚耀文於華星推4張專輯後轉型拍劇，98年轉投亞視憑《縱橫四海》大反派角色突破事業高峰，被問及華星時期出碟的成績是否不似預期而轉型？他說：「贏完新秀好夢幻，一出門好多粉絲，一心想好多事發生，但當時太細個，忽略咗人際關係，四隻碟的確無一隻歌大熱。當時無諗咁多，因為收入對我好重要，已經有9個月無收入，我仲要還錢比華星，所以我一直都等緊出路。咁啱就有劇集嚟搵我，仲要做主角！嗰時就覺得可以為自己開多條路，點之一拍就上癮，覺得演戲可能係我終身職業。」他承認遇到《縱橫四海》及《野獸刑警》前，曾經歷迷惘及沮喪：「最初做演員，要忘記做歌手時嘅風光，忘記當時有成個團隊跟住自己做嘢，一出門又有粉絲跟住，要忘記呢啲感覺，要當自己係個好普通人，要重新嚟過！嗰陣試過日日食杯麵，唔敢返屋企，唔敢面對父母同朋友，覺得自己跌咗落嚟，感覺辛酸又孤獨。」不過，他亦感恩這些經歷幫助他在演戲上打好基礎，讓他演藝路上能取得更多成就。

相對於事業路兜轉，譚耀文的愛情路很快便修成正果，男人30就與圈外美容院老闆娘Fiona結婚，婚後亦很有計劃地育有一對子女，他自言：「我比較傳統，覺得男人要係30歲前做啲成績，跟住就要結婚成家立室。」他亦指遇見太太後令他改變很多，感激太太助他計劃家庭及累積財富：「我以前個人咩都唔關心，做演員乜秩序都無，特別係理財方面，以前我亂洗錢，如果冇我太太，我搵幾多錢都會無哂，又或者同人夾份做生意無晒。雖然我同太太一開始拍拖價值觀上係唔夾，我係無心機聽，因為過慣咗藝人生活，而佢就係好貼地，所以會有磨擦。後尾有太太幫我規劃，令我關心多咗呢個世界發生緊咩事，亦令我人生好有計劃。」