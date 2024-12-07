伍仲衡為被飛出《中年3》解畫：我何德何能同大電視台爭人

著名音樂人伍仲衡與他新簽的藝人歌手洪心怡以及布志綸今晚（7日）現身觀塘出席慈善音樂會。

提到伍仲衡因涉截無綫糊，簽了洪心怡而被「炒魷」踢出《中年好聲音3》評審團的傳聞，對此伍仲衡澄清自己何德何能可以同一個大電視台爭簽藝人，他解釋洪心怡是先與無綫傾合約，但經過一番考慮後，她決定不簽無線，才找自己，強調自己沒有干涉過她與無綫談合約一事。他又指會被踢出評審團可能是因為給分太嚴格，把參賽者分數拖得太低。

另外，他又指作為音樂人28年，一直都好想擁有自己品牌的藝人，透露早前生日會上宣布簽了心怡後幾日，就收到電話通知今個月不需要再錄影《中3》節目，之後就到了日本散心。問到洪心怡為何不選簽約無綫？她就稱因為與伍仲衡音樂理念一致，覺得伍仲衡給自己的自由度亦比較大，並肯定回答自己沒有簽錯人，問到今次合約會簽多久？伍仲衡幫忙答說：「簽到佢結婚。」

談到與無綫現時關係，伍仲衡就言自己由細到大都在看無綫節目，亦都好喜歡無綫的製作，雙方關係良好，沒有和解的必要，又表示自己沒有與TVB簽約，所以沒有「炒魷魚」的說法，而且做《中3》的評審就像在做一份兼職，一個月只開工一、兩日，就算終止合作對自己亦沒有太大影響。

被譽為炎明熹接班人的洪心怡透露會在活動上唱《好想約你》，問是到是否刻意挑選這首歌來唱？她就否認，只是想唱伍仲衡作的歌，而伍仲衡就笑言下次作一首《好想簽你》給她。