Katrina Vianna社恐辣妹　靠性感重生

家陣好多靚女投身網紅行列，而為咗呃多啲Like、吸多啲金，紛紛行性感路線，但大家又唔能夠一竹篙打晒一船人，好似加拿大性感女網紅Katrina Vianna之所以入行，起初只係想識多啲朋友，幫自己突破社交困境，最終獲得令人意外嘅結果。

出乎意料

人不可以貌相，明明係樣靚身材正嘅索女，理應有大量裙下之臣，偏偏出生於加拿大魁北克省蒙特婁嘅Katrina Vianna，曾經患上社交恐懼，真係估佢唔到！話說阿妹有一半血統來自巴西，但自細好驚同其他人傾偈，同陌生人相處時，更加係渾身唔自在。雖然熱愛踢波嘅佢，曾經係校隊猛將，成日要同一班隊友四出比賽，但社恐問題冇因為咁而得到紓緩，身邊嘅朋友屈指可數。後來，Katrina Vianna因為睇住暗戀對象畀其他女仔截胡，認為再唔正視問題會好大鑊，喺朋友建議下，去年初開始經營網絡社交帳號，希望透過結識其他人，打開心扉，但事情發展令佢意想不到。

大受歡迎

原來私底下嘅Katrina Vianna最愛影自拍照，加上又係半個森巴妹，每次去海灘游水總係着住一身性感比堅尼，當時佢覺得要喺網上識多啲朋友，一定要將自己最好嘅一面騷出嚟，於是喺自己嘅社交帳號上載大量泳衣照，事實證明，呢一招好奏效，話咁快引嚟大量網民注意，而且絕大多數係男性。由於以往好少同陌生男士傾偈，呢啲交流機會令阿妹慢慢學識跟異性相處之道，仲因此收到模特兒事務所嘅邀請！Katrina Vianna話當初第一個反應以為係惡作劇，但經過一番洽談，先相信對方，並正式喺模界出道。由於阿妹嘅身材太正，不斷有得接Job，仲先後去到美國、英國、法國等地拍寫真，令網紅事業突飛猛進，連社恐問題都得到大大改善！

Profile

出生地：加拿大

身高：172cm

三圍：36G-25-35

身為混血兒嘅Katrina Vianna，外形上有森巴辣妹嘅特質，又唔介意以性感形象示人，粉絲多到不得了，登入其社交網，你就會知道佢嘅魅力有幾勁！