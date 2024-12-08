Tania＠Lolly Talk多謝愛犬做「樹窿」　嗌「豆Pok」開聲唱歌

人氣女團Lolly Talk成員陳紀澄（Tania）近日家中添了新成員比熊狗仔，10個月大的「豆Pok」精靈又得意，近日牠開始長牙，經常會搗蛋咬Tania的襪子。她表示每天回家時愛犬都會在門口迎接，又指牠已經識舉起兩隻前腳做「請請」，為家人帶來歡樂。

Tania為狗狗改名做「豆Pok」，除了因為喜歡吃豆卜外，還覺得名字很響亮，每次唱歌之前，都會先叫喚狗狗名字10多次，幫助她開聲。最特別的是「豆Pok」跟她一樣12月20日生日，認真有緣。而Tania本身亦很喜歡貓咪，將來有意養貓，相信貓狗能夠和平共處，又指公司的排舞室內都有貓，隊友Yanny和阿妹亦有養貓，可以暫時滿足她玩貓的心願。

習慣每日訴心聲

Tania並非新手狗主，以前養過摩天使「Momo」，惜愛犬去年病逝，當時Lolly Talk正準備年尾演唱會，Tania不想影響其他人，只能對人歡笑背人愁。一年過去，現在重提傷痛她仍忍不住落淚，Tania表示人生第一次面對死亡，記得排練期間收到消息，立即趕去見狗狗最後一面，至今仍記得手術室的機器「咇咇聲」。

現時「豆Pok」最愛黐她，愛她多過愛食物，盡得Tania歡心，她更視愛犬為「樹窿」，用獨特方法跟狗狗溝通，Tania說：「可能以前同Momo講愛講得唔夠多，依家習慣每日同「豆Pok」講多謝，多謝佢陪我，雖然佢好懵未必明，但佢嘅陪伴畀到我好大力量。」