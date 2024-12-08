東方日報C2：林明禎甩底首映原來在港　被插大話精

馬來西亞女神林明禎主演的電影前晚舉行首映，原定會出席的她臨時甩底，導演彭發大鬧搞到他「一褲都係」十分麻煩，更分分鐘連累贊助。明禎解釋因護照問題而未能來港，但又神奇地被網民踢爆在首映場外出現，頓變大話「禎」！昨日她再度解釋，因搵得番護照即趕來香港，似乎比電影劇情更奇幻！

導演彭發、藝人陳星妤與陳苡臻等前晚在尖沙咀出席電影《手機見鬼》首映，但該片女主角林明禎卻臨時甩底，令彭發大失預算，相當不滿！他受訪時被問明禎為何缺席，連珠爆發說：「聽講話個護照失咗蹤。（咁得意？）係呀！我都覺得得意呀！佢喺邊我就唔知喇！總之就冇護照嚟唔到。（覺得好奇怪？）直頭奇怪過拍鬼片啦！可能係護照見鬼啩！（明禎之後會唔會謝票？）我唔敢答你，佢今日都話嚟㗎！兩、三個鐘頭前先話嚟唔到，依家我一褲都係，拍戲咁耐未試過。」提到明禎最近與MIRROR成員Edan傳撻着，是否因掛住拍拖暈大浪而遺失護照？他說：「佢拍拖咩？咁我又冇問佢，唔會拍拖拍到護照都冇埋啩？係就真係好愛。」

女主角突然缺席，惟有靠首次拍戲的陳星妤大露背撐場，談到打扮性感，她說：「因為天氣咁啱唔係好凍。」對於明禎甩底，她說：「馬來西亞宣傳佢都喺度，好似因為有少少問題，所以返唔切嚟，可能仲有第二個地方首映，要等公布。（問吓佢返唔返嚟謝票？）都可以問吓，但有時有啲突發嘢冇辦法避免。」

社交網道歉撲火

失場激嬲導演，明禎亦醒水地在社交網「跪低」，揚言護照有問題而未能登機，向記者、主辦方、出品公司、贊助及商場負責團隊致歉，但沒有提彭發的名字；不過道歉不久，她又突然刪去有關航班的字眼。原來當大隊入晒戲院睇戲，臨完場前，明禎在首映舉行的商場外被野生捕獲，更與Fans合照，即被網民插爆「大話妹」！

事件愈鬧愈大，明禎再於社交網解畫：「從台北準備飛港出席首映，但護照途中弄丟了，趕緊通知主辦方們，真的超自責，慶幸護照還是找到了，也趕着最快航班並趕往戲院，慶幸還能見到來支持我的一班粉絲朋友！」

對於明禎的道歉聲明，彭發說：「起碼同工作人員、贊助商有交代，（佢冇嚟）真係好混亂同好多人受罪。」問到明禎突然又現身香港，他說：「係好神奇，之前話冇護照嚟唔到，但當有媒體訪問完我，可能佢睇到出咗事或者導演唔高興，又搵得番本護照，話會盡快嚟現場，佢亦好快嚟到香港尖沙咀，但因為大家入晒場，涉及太多人同活動安排，宣傳公司同贊助商都唔想佢出現。」據知，本身首映場地獲贊助全因明禎會出席，但她最終冇影，電影公司或要支付部分費用。至於明禎未受是非影響，昨晚被影到在澳門睇NBA名人賽。

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