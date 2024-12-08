吳業坤連環爆大鑊　蔡思貝非胡鴻鈞舊愛

歌手胡鴻鈞 (Hubert)和吳業坤（坤坤）相識14年，首度合體舉行《GROW WITH THE FLOW 演唱會-香港站》，兩人大談當年情時，外表乖乖仔的Hubert原來是「整蠱之王」，反而「奀皮」的坤坤卻屢成「受害者」，不過那些年的青葱歲月，正代表好友間的難能可貴的牽絆。

日前兩人齊接受專訪時，坤坤透露騷上會分享和Hubert之間的友共情，其中有不少鮮為人知的趣事，直指Hubert的玩人招數好過分：「佢以前成日整蠱我，試過一齊去廁所影我相。」問到是否三級寫真？Hubert哈哈大笑：「唔係太影到個目標。（冇有影敏感部位？）我搵搵先，我唔係好記得，都影唔少，不過咩都見唔到，得個樣，好矇，個樣好猙獰嗰啲。（唔怕啲相流出？）唔驚，要流一早流咗啦，唔三級，冇嘢嘅，啲相我仲有Keep番。」坤坤繼續「投訴」在換衫時亦被Hubert「明影」，不過他不會嬲，因知好友百厭，但Hubert聞言就話如被偷影一定反面，坤坤即問：「我可以點，打你呀，不過君子報仇，十年未晚，我諗住喺個騷度爆番你啲嘢出嚟。」

除被影「肉照」外，坤坤亦試過被Hubert玩到嬲，他說：「我哋一齊出Trip，我沖涼時佢熄我燈，我唔怕黑係怕鬼；佢成日偷望我，又試過改我電話密碼，嗰時未有啲防偷窺保護貼。」Hubert還好意思問可有幫他亂發訊息，坤坤讚他尚算有良心，未有做此無恥事，不過因為不停錯密碼，結果電話被鎖，令他很煩，Hubert笑問：「呢個訪問出咗街之後，你啲粉絲會唔會好憎我？」坤坤坦言其粉絲一向都憎他。

雖然坤坤被Hubert「玩到殘」，但亦銘記兄弟有情有義，記得在疫情期間返內地工作，全靠Hubert照顧，寄宿在他家，Hubert表示：「我嗰時喺內地工作租咗個地方，咁啱佢嚟內地拍劇，拍完劇佢又嚟咗廣州，佢喺我度住咗一段時間咁囉，展開同居生活。（同住冇問題？）佢又唔係好汚糟嘅，床底永遠有啲紙巾囉，仲有口罩，走時又唔拎走嗰啲。」坤坤強調因鼻敏感才要用紙巾，又問Hubert為何丟了他內藏衫褲鞋襪的行李篋，Hubert強調：「絕對冇，如果有一定畀番你，我睇過有啲底褲，嘩，穿窿咪揼啦，佢走囉仲擺喺度梗係唔要啦。」坤坤則指穿窿有透氣作用更好着，Hubert沒好氣說：「下次買番畀你，剪番個窿畀你，好唔好？」

問到兩人可有感動回憶？Hubert直言曾為坤坤流淚：「佢2016年嘅時間，以新人姿態橫掃各個頒獎禮嘅獎項，嗰時都係陪伴佢成長，我好記得佢第一次錄自己嘅歌《原來她不夠愛我》，佢唔敢行入去錄音室錄歌，因為佢好緊張唔敢入去，影住個門口畀我，可能佢嗰度時對自己冇信心，由佢未錄呢首歌，到再推出後好受歡迎，跟住再攞埋獎，我為佢感動。」問可曾為坤坤失戀而喊過？Hubert則說只會為他失戀鼓掌，直認見證過好友經歷不同的愛情，每次都是受傷者，他戥坤坤不值謂：「佢係成日都係委屈自己嗰個咁囉，（點安慰佢？）我會同佢講活得比佢好。」

問到坤坤當Hubert遇上情困時如何開解時，他一臉疑惑問：「佢有拍過咩？」Hubert即反駁問坤坤：「你意思係我冇認真對待關係。」當聞Hubert曾和蔡思貝傳緋聞時，他又再問:「真嘅咩？假㗎？（Hubert有第二個緋聞女友？）不嬲都唔係蔡思貝。（咁係邊個？）冇呀。」Hubert又說和蔡思貝一向是好友，為免坤坤再「開口夾着脷」，隨即翹住坤坤臂彎說要公開兩人真正關係說：「其實佢隻結婚戒指係我嘅。我哋都係講番個騷，話題偏離晒。」

雖然兩人感情好到滲出Hehe味，但坤坤曾有段時間和Hubert關係疏離，甚至沒再聯絡，Hubert笑言全因坤坤走紅了，人生路也不同所致，但坤坤不認同：「唔係呀，有啲事發生咗就分開過。（咩事？）大家理念唔相同，嗰時大家都細個，追求嘅嘢唔同，細個咩都想試，有好多唔同嘅念法，唔想好安穩咁，嗰啲年紀選擇多想試。我又拍梗《大醬園》，佢又拍緊《降魔的》，啲時間唔啱又聚唔到會，跟住又唱片公司同朋友圈又唔同咗」不過兩人強調從來沒有不和。