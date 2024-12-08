【珠海長隆限時】預定珠海或廣州長隆全線酒店，買兩大送兩細門票！聖誕日子開放搶訂 !

【特約報道】抵呀！我們網站有限定優惠，預訂長隆酒店套票（包括珠海長隆酒店或廣州長隆酒店），本來一間房只包兩張大人嘅樂園門票，而家可以包到最多兩大兩細嘅門票，預訂日期已經開放至聖誕節及新年都適用，真係好抵！同埋訂酒店套票，包既門票可以入住當日和退房當日兩日都可以入場，如果訂 3 日 2 夜，仲可以 3 日無限次進出，所以如果你哋一家大細計劃去長隆玩，呢次優惠真係超值，慳返唔少錢，唔使再買細路嘅樂園門票，已經平咗好多喇！

珠海長隆上年新開有珠海宇宙飛船樂園，另外仲有長隆海洋王國，長隆海洋王國同香港海洋公園有啲相似，裏面有好多海洋生物，仲有機動遊戲。至於廣州長隆，就有動物世界、歡樂世界、飛鳥樂園，歡樂世界主打機動遊戲，而動物世界同飛鳥樂園就係大家熟悉嘅動物園，大家可以自己揀下想去邊個玩。

查過系統，包一晚酒店同兩大兩細嘅樂園入場門票，以下係最平嘅套票價錢，珠海長隆馬戲團酒店最抵玩，發文嗰時， 11-12月入住價錢都係 HK$1,110 。而且今次門票包兩日入場，所以第一日就算係下晝先到長隆，第二日可以一早再入樂園，玩到盡先返香港。

訂購方法：可以在本公網站預訂或親臨本公司購買，售完即止。

聯絡電話：（852）2338 8877

地址：九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1201室