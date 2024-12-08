【心理測驗】測測你的自我控制力

減肥可以説是女人一生的事業，但有多少人的「事業」都毀在了自律二字上，導致總是只得一個空想。如果想知道自己能不能減肥成功，或許先要看看你的自我控制力如何！不如先試試日網的心理測驗，再開始減肥大計。

【問題】深夜想吃的夜宵是？

夜深人靜，你的肚子咕嚕咕嚕叫，你實在無法忍受飢腸轆轆，於是打算吃點東西，以下哪種食物最讓你心動？

A. 杯麵

B. 甜麵包

C. 茶泡飯

D. 意粉

A. 選擇「杯麵」的你…… 自我控制力：30%

你的自我控制力稍弱，容易屈服於欲望。尤其在壓力大的時候，更容易情緒失控，難以控制自己的行為。你比較抗拒被約束，即使設定了目標或計劃，也很難提起幹勁去執行。相對而言，你更容易完成那些能快速看到成果的任務。

B. 選擇「甜麵包」的你…… 自我控制力：60%

你擁有適度的自我控制力，能根據情況調整自己的行為。你既能按照計劃行事，也能享受計劃外的驚喜。你懂得適時放鬆，在壓力大的時候，會允許自己稍微放縱一下，以平衡身心。

C. 選擇「茶泡飯」的你…… 自我控制力：90%

你擁有極強的自我控制力，一旦設定目標，就能排除萬難，堅持到底。你有很強的忍耐力，即使遇到困難，也能承受壓力，不輕易放棄。 你做事有計劃、有條理，喜歡按部就班地完成任務。你擅長理性思考，很少感情用事，因此目標達成率很高。

D. 選擇「意粉」的你…… 自我控制力：10%

你的自我控制力較弱，容易衝動行事，不喜歡被規則束縛。你情緒起伏較大，常常想到甚麼就做甚麼，很少考慮後果。你不擅長制訂計劃，即使制訂了亦很容易改變或放棄。你像孩子般純真自由，不受拘束，隨心所欲地生活。