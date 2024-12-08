鍾柔美上《聲生不息》唔認頂替炎明熹：咁會影響我哋關係！

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）在昨晚（7日）的《歡樂滿東華2024》中與冼靖峰和8歲小妹妹吳欣彤表演勁歌熱舞，Yumi直言在妹妹的年紀自己可能比不上，大讚小妹妹犀利，今次的舞步比較複雜，好似跳健身舞一樣，會跳到滿頭大汗，講笑會擔心冼靖峰：「佢有問我意見，緊張時佢就好大力，有叫佢放鬆啲，佢都好勤力。」

提到Yumi登上《聲生不息·大灣區季》擔任飛行嘉賓，否認是頂替炎明熹（Gigi），她表示：「我唔准你咁講，唔想影響同Gigi關係，開心有呢個機會，會視為生日禮物，因為生日前一日就會播出。」她估不到能夠登上更大的舞台，並意外地遇上偶像容祖兒，直言開心到手震，最開心是容祖兒主動地跟她自拍將照片傳給共同的朋友。

另外，她又重遇衛蘭，與前輩傾偈可以紓緩緊張。見識《聲生不息》令她大開眼界，多位前輩都好專業，對於公司安排她走Gigi舊路？她不表認同，因為今次除了她，還有林智樂，林智樂比她早到埗，所以有向他請教。問可有向Gigi請教時，Yumi表示：「冇特別提。（驚激親佢？）唔係，本身冇同人提及，（成就解鎖？）不斷解鎖緊，多謝今次機會，真係好難得，會繼努力和成長，學多啲嘢。（期望好似Gigi之後多人認識？）今次目的唔係要紅，純粹為學習，都期待內地更多人認識自己，覺得內地觀眾好熱情，會為所有人歡呼。」

而聲夢歌手林沚羿（Venus）和黃奕斌（Hugo）就表演「善心勇闖龍神殿」玩舞火壼，其中Venus玩舞火圈，她笑指自己第一次玩火時只有3歲，跟爸爸林迪安一同拍《蜘蛛俠2》火海一幕，當時驚到不知所措，現在長大了與爸爸合作後，對火更熟悉。被爸爸由細燒到大？她講笑未有燒着，期望下年可以「燒着」，代表可以大紅大紫。表演時一切順利，原來綵排時發生小意外，舞火圈時，威也其中一邊扣鬆脫，灼傷左小腿，幸沒有留疤。

去年Venus在《東華》表演連環爆破衝障礙物，今年舞火圈，她講笑爸爸好像「大廚」：「舊年炸咗，今年燒咗，明年可以煎、白灼或者蒸啦！」但她冇意轉型做武打明星，還是最喜歡唱歌。而Hugo自爆平常在家中開爐火煮食也感驚慌，不過經過今次演出後，也夠膽與火做朋友。凌晨1時，《歡樂滿東華2024》籌得善款HK$131,148,961，已打破去年紀錄。最後總善款是HK$138,888,888