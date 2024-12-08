Barry Keoghan分手後關社交網　發聲明不容忍兒子被騷擾

愛爾蘭男星Barry Keoghan早前與美國小天后Sabrina Carpenter分手，原因有傳是男方酗酒以及出軌搭上性感網紅Breckie Hill。Barry周五（6日）關閉自己其中一個社交網站，翌日於另一個社交網站打破沉默發出聲明回應分手：「我再也不能坐視不理。我的名字在網上不斷被提起，我本來不會回應，我現在需要回應因為太多底線被超越了。我關閉了社交網站，因為我不可以再被這些影響我的家庭與工作。我所收到的訊息，不應該被任何人看到，其中有完全的謊言、仇恨、關於我外表、人格與如何為人父親的嘔心評論、與其他你所能想像到的不人道言論。」

他指不能接受其母親被誣衊是吸毒者，亦不能容忍他與前女友Alyson Sandro所生的2歲兒子Brando、以及照顧他的祖母被騷擾：「有人敲我祖母的門，坐在我兒子的家門外威嚇他們。那超越了底線。我為了寶寶，每日努力令自己成為更健康與強大的人，我想為他提供機會學習、失敗與成長。我希望他可以尊敬我與完全相信我，知道我會完全支持他。我要你們記住，他長大後會看到所有這些新聞，請大家尊重所有人，謝謝。」