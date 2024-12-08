中山美穗葬禮不公開另設追悼會　原計劃明年搞40周年巡唱

憑經典電影《情書》紅遍亞洲的日本影后中山美穗，上周五（6日）被發現陳屍家中浴缸，終年54歲，震驚演藝界。相關人士透露美穗的遺體將於今日（8日）進行解剖調查死因，結果出爐後便會將其遺體運送返家。

美穗胞妹中山忍痛失胞姐後，大前晚現身時淚崩，昨日（7日）下午1時左右，她再度現身美穗的寓所，落車後向傳媒鞠躬，之後便不發一言。據悉有關美穗設靈及葬禮未有任何決定，但可能會以小型家族葬禮的形式進行，由中山忍擔任喪主，目前正準備葬儀事宜，之後再到家中整理遺物。

據悉美穗於6月凌晨2時曾發電郵給工作人員查問工作一事，職員於清晨7時左右發送短訊給美穗，一直顯示短訊未讀亦找不到她。相關人士又透露，美穗原本計劃明年4月至她出道紀念日的6月21日，展開23場巡唱賀出道40周年以答謝粉絲一直的愛戴。

事務所「BIG APPLE」今日（8日）再發聲明，望傳媒克制採訪，尊重家屬等關係者的私隱，亦避免到其寓所及事務所追訪，以免騷擾到附近居民，至於葬禮日期及地點將不會公開，希望大家諒解，目前正商議為美穗舉辦追悼會，有待公布。另外，有報道指美穗除了有份參演下月播出、香取慎吾主演的日劇《日本最差勁的男人》之外，她還預定在松岡昌宏孭飛的日劇《男扮女裝家政婦7》中演出，該劇將於1月14日首播。