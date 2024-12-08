至愛假期百萬回饋活動　贏取大禮物及免費旅行

【特約報道】成立於2019年的至愛假期，一直本着「不忘初心、旅遊用心」宗旨，以「至臻服務愛不止步」為理念，形成了品牌及美譽度極高的服務文化，深得顧客認同。公司由擁有多年旅行社管理經驗的精英組成，經營廣東短線、中國長線、香港特色遊、東南亞線及豪華郵輪出境遊等業務，同時兼營國際國內航空票務代理，旅遊巴士出租，自由行套票等服務，致力打造多元化優質旅遊產品給予香港市民，我們期待為您服務，一同開啟美好的旅程。

公司自設直屬國內旅行社，一條龍經營管理理念，打造至合適港人旅遊體驗，提供港人至愛旅行服務，我們都是親力親為，非一般香港旅行社可媲美。

本公司自置直屬國內旅遊巴士服務周全貼心，由擁有多年經驗的旅遊巴士管理人員對用車作安全管理，及對巴士司機進行統一培訓。另設有由客人對旅遊巴士適度及巴士司機服務態度等進行評比，選出每月優秀服務之星。

公司自設專業領隊培訓班，領隊入職前由擁有多年旅行社管理領隊精英對其進行公司文化及專業知識培訓，包括港人至愛的個性化服務等系列培訓，致力將最好的服務質素帶給至愛假期賓客。

公司打造全港首創旅遊新服務「早上專人現沖皇家檸檬紅茶」，深得顧客一致好評，並獲讚「品質一直被模仿．服務從未被超越」。另推出「價格絕無起字．酒店絕無同級」理念，亦深得顧客一致認可，讓顧客感受到旅行終於不再為海鮮價、多次收費、行程貨不對辦等煩惱。與此同時，公司堅持「絕無車售產品．絕無隱性購物」宗旨，讓所有顧客實實在在感受到旅行本質，真真正正享受到旅行帶來的快樂，被顧客一致認是為香港純玩團旅遊的領導者。

至愛假期為回饋答謝所有賓客，每月開展百萬回饋活動，每月頭50名賓客可贏取驚喜大禮物及免費旅行大獎（毋須報名亦可參與），得到顧客一致好評及高度讚賞。

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