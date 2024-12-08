趙學而開騷舊愛謝霆鋒送花籃　唔敢與Ian合作怕食檸檬

歌手趙學而演唱會昨晚（7日）假旺角麥花臣場館舉行，舊愛謝霆鋒亦有致送花籃祝賀。她今次演唱會上與擔任Band Leader的鄧建明合唱《誰明浪子心》。唱到歌曲《你的太陽》中段時突然停下來表示要重新唱過，指因為唱漏了一句：「冇理由要首歌少咗一句。」然後《全民造星》出身的歐國成和溫詠傑亦現身在台上一起合唱該歌曲。趙學而表示欣賞他們的才能，想藉此演唱會給他們機會到台上接觸一下觀眾，而兩人表示細細個已經聽趙學而的歌，亦視她為偶像。最後她以一曲《反叛情歌》為演唱會畫下句號。

受訪時，她表示只開一場騷完全不夠喉，但沒辦法Book場相當困難，問到下次會否在更大的場開騷？她就表示未知，要問經理人：「不過其實我鍾意玩細場多啲嘅。」又指想找合作單位一齊做，到時可以互相Jam歌。問到為何會選《全民造星》的兩位小弟弟做嘉賓？她就表示因為曾經做過節目導師，與兩位年輕人有接觸，亦知道兩位各自亦有不錯的發展，所以想藉此機會讓他們接觸一下不同的觀眾群。她又指現在好多新歌手唱歌都好好，每個人都有不同特色，還特別提到喜歡盧慧敏（Amy Lo）唱歌：「雖然佢唔係一個歌手，但我覺得佢好有潛質。（咁佢前男友陳卓賢呢？）人哋頂流，唔需要我畀意見（合作？）我驚食檸檬，不過如果得我梗係多多都想做。」提到明年計劃，她就指近期忙於籌備演唱會，沒有空餘時間理會其他事，笑言年紀大沒有心力兼顧其他。講到剛剛唱歌失手，她表示自己不習慣帶耳機，會考慮度身訂造一個。