SJ-D＆E提早慶聖誕　銀赫自認「BB豬」冧粉絲

韓國男團Super Junior（SJ）成員東海與銀赫組成的小分隊Super Junior-D&E（SJ-D&E）昨日（7日）起一連兩晚在西九文化區竹翠公園舉行演唱會，他們昨晚7時身穿紅黑戰衣型爆登場，一連唱出《Rock Your Body》、《Twisted》及《B.A.D》等快歌，之後便用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我哋係Super Junior-D&E！」

今次是他們首次在香港舉行戶外騷，銀赫指因為SJ每次來港幾乎都會下雨，所以事前感到很擔心，幸好昨晚天氣很好，東海就指他們宣布在戶外開騷後有不少粉絲反對，並問在場有哪位粉絲覺得凍，台下粉絲即爭住舉手，東海和銀赫便做出抱抱姿態，並表示會努力炒熱氣氛讓大家感到溫暖。

除了唱出《Oppa, Oppa》及《Can You Feel It?》等組合歌曲外，銀赫和東海又分別演唱Solo歌曲《Be》和《California Love》，銀赫表示在唱《Be》時看到天空上的月亮，讓他覺得很開心，東海即說：「我不開心，因為唱《California Love》時看不到太陽。」銀赫提議將今日（8日）的演唱會改做早上舉行，東海就搞笑地說：「不行，我要睡覺。」當聽到台下粉絲起哄，東海即用普通話說：「大家安靜！」銀赫就說：「這是我們的時間。」認真爆笑。

雖然未到聖誕節，但兩人提早戴上聖誕頭飾，預祝粉絲聖誕節快樂，東海又不忘宣傳他們明日（9日）在香港的商場聖誕活動，又笑說：「大家會不會來？不要來了，我怕太近距離見到大家會很害羞。」銀赫就講笑叫大家要扮成聖誕鹿來參加活動，他又預告明年會在日本舉行首個個人巡唱，希望大家多多支持，又指明年便是SJ出道20周年，將有很多活動：「你們應該會好忙！」東海就搞笑地叫粉絲努力工作，那就可以多來見他們，2人又用廣東話讚粉絲「好靚呀」，銀赫亦說：「我係你哋嘅BB豬！」惹來全場粉絲尖叫。