李佳芯與無綫續約談判破裂？一舉動暗示低調離巢

視后李佳芯（Ali）與TVB的續約問題一直膠着，工作量和曝光率大減。至早幾個月，她隔近2年多終迎來新劇《麻雀樂園》，當時外界都以為續約有突破性進展，惟她拍完《麻雀樂園》後就處於停工狀態，就續約問題拉鋸多時，連台慶都沒她的份。不過，近日似乎有最終答案，有網民留意到Ali社交平台的工作聯絡人已由TVB經理人，改為「DM for work」，疑已低調離巢。

有心水清網民表示，上月Ali出席活動其實已有所暗示，在接受傳媒訪問被問到與無綫續約進展時，她表示合約是雙方的，條件還沒傾好，大家都需要考慮，更表示不同階段有不同要求，現在想做自己喜歡的事情。似乎方向與想法都未能與TVB達成一致；加上早前又缺席TVB台慶，種種迹象令人懷疑是否已低調離巢。不過目前在TVB官方網站「經理人合約女藝員」一欄仍見到Ali的名字。

TVB高層樂易玲（樂小姐）去年曾在訪問中，表示會就合約一事與Ali好好傾談，並大讚：「佢係個好好嘅藝人，真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會。佢仲有好耐合約喺度，我哋唔會嘥咗佢。」當時問李佳芯和TVB的合約還有幾長，她說：「仲有好長。」但如今Ali似乎去意已決。