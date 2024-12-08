【營事檔案】花生乳酪果醬三文治

花生果醬三文治是一種經典的美式三明治，通常由兩片麵包夾著花生醬和果醬製成。在美國，是個常見的組合，每個美國人都有吃過的三文治口味。鹹鹹的花生醬配上甜甜的果醬，意外地非常合拍，只要嘗過就會愛上。

果醬可查看成分表

花生乳酪果醬三文治當中的常用士多啤梨醬，是將新鮮士多啤梨放入鍋中，加入糖和檸檬汁，煮至草莓變軟及變得濃稠而成。士多啤梨醬通常都會加入比較多的糖分，以達到調味及延長保質期的作用，因此應少量使用以增加風味為主。在選購時，可查看其成分表，以首位為新鮮水果甚至不添加糖為主更好。

希臘乳酪高蛋白質

希臘乳酪是普通乳酪經過再次過濾之後，以去除了大部分的乳清，令質地比更為濃稠。因此，在同一重量底下，希臘乳酪的蛋白質相對更多，可達至普通乳酪的兩倍左右，更有助於肌肉建設和修復。另一方面，對於咬合能力及咀嚼能力較弱的人士來說，希臘乳酪都可以是其中一個補充蛋白質的來源。而希臘乳酪的質地比較濃稠，可代替忌廉或沙津醬使用，更為健康。

花生乳酪果醬三文治

材料：

厚方包 1片

低脂忌廉芝士 75克

低脂希臘乳酪 15克

花生粉 4湯匙

調味料：

代糖 10克

草莓醬 適量

做法：

1) 忌廉芝士、希臘乳酪、花生粉及代糖混合成花生乳酪

2) 厚方包切開一邊，但不切到底

3) 一面抹上草莓醬，一面抹上花生乳酪，夾起

4) 用保鮮紙包好，放入雪櫃半小時以上，完成

陳筠霖(Krista) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜式。