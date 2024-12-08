大肚麥明詩詐型生日冇驚喜　老公盛勁為攞定假陪入產房剪臍帶

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與老公盛勁為今日（8日）出席慈善跑活動擔任嘉賓，跟小朋友玩遊戲。穿上運動短裙現身的Louisa表現雀躍、步履輕盈，又箭步跑上台，完全不像已懷孕6個多月，老公盛勁為見狀即拖實老婆，十分貼心，適逢本月11日是Louisa的33歲生日，大會特意為她準備了生日蛋糕祝賀。

問到如何慶祝生日？Louisa表示早前一家人到峇里旅行已當慶祝，選擇當地是希望能放鬆一下，笑言因害羞故未有於社交網晒泳裝照。盛勁為則表示已向公司請假兩星期，陪太太去旅行，享受最後一個未有BB的旅程，又透露已為太太正日生日預備了驚喜，不過即被Louisa笑指他除了拍拖第一年，之後每年生日都「冇嘢發生」，沒有驚喜給她。

Louisa表示開始減少工作，每朝都有在家中做孕婦運動，保持健康之餘，亦有助於生產時更順利及產後回復得更快，笑指老公也有陪她做運動，不過仍未決定是順產還是開刀，會持開放心態，至於BB性別她表因想保持神秘，已通知醫生只告知她的一位好友，自己跟家人也未知道結果，留待Baby Shower時由好友宣布，給大家一個驚喜。盛勁為就表示2年前已開始儲定假期，已入紙申請2個月假期陪太太入產房，笑指不怕血不擔心屆時會被嚇暈，任職機師的他亦透露會作更多進修，期望能晉升為管理層，不用經常飛，留多點時間在港陪太太及BB。