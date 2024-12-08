白茵頸部驚現乒乓球大小肉瘤　令人擔心健康亮紅燈

資深綠葉演員白茵自15歲入行，有「TVB御用惡婆」之稱，82歲的她拍畢TVB劇集《大藥坊》後息影，正式退休。日前，有網民在社交網上分享了一張在香港街頭巧遇白茵的合照，白髮蒼蒼臉上浮現歲月痕迹，但精神狀態尚算不俗，不過就有網民發現白茵頸部位置疑似出現球形乒乓球大小的肉瘤，紛紛對其身體狀況表示關心。

網民留言：「偶遇老戲骨#隨處走隨處拍 昨天去唐詩詠店太多人沒有排隊，在附近被我碰到TVB老戲骨，好多年沒有見到她，一時想不起來叫什（甚）麼名字，你們知道她叫誰嗎？」其後留言區就有不少人認出是白茵，照片中可以看到身穿淺藍色襯衫的白茵親切地與帖主合照，雖然年過八旬的她臉上浮現眼紋及法令紋，但肌膚仍白皙透亮，狀態十分不錯。照片曝光後，有不少網民注意到白茵的頸側疑似出現了一個外觀圓潤的乒乓球大小球形東西，看似一粒肉瘤，讓人不禁擔憂白茵的健康是否亮起紅燈，不過亦有網民認為可能是該帖主的自拍角度問題，所以才造成視覺上的錯覺。

白茵早前與周潤發飯敍，當時白茵非常時髦地染了一頭紫藍色的頭髮，更化上淡妝，整個人比之前圓潤了少許，面頰同手臂有肉地，看起來狀態相當不俗。白茵在50年代加入影壇，憑藉首部主演的作品《蘇小小》一炮而紅，70年代加入麗的映聲（麗的電視前身）後展開拍劇生涯，1979年轉投TVB並多次出演尖酸刻薄的婦人角色，直至2014年拍畢《大藥坊》便息影，與退役足球運動員老公黃文偉享受休閒生活。