Ian睇TVB《封神榜》上晒腦　最怕食火腿丸驚被紂王整蠱

男圑MIRROR的新圑綜節目《#MIRRORChef》將於本月中首播，之前12子未肯透露詳情，只漏口風說各成員將有不同的任務，而近日網上釋出節目的預告片，原來今次鏡仔將化身廚師進行廚藝比併，挑戰最討厭的食物及罕見食材再發揮創意想像，考驗誰是隊中廚神和地獄廚神。

其實12子中，Anson Lo、Ian及副隊長Anson Kong（AK）可謂「上得舞台入得廚房」，被其餘9位隊友一致推舉為「真廚神」；其餘成員如Alton則略懂「整幾味」，他自爆：「細細個就偷睇阿媽入廚技巧。」連AK都形容他為「有啲概念」及「雕得好細」；至於Jer擅長複雜菜式如蠔餅、薑葱炒蟹屬「隱世廚神」。節目中又會大爆各成員最討厭的食物。

有Ian粉絲「Hellosss」公開偶像的秘密，指他最怕食火腿丸，原因竟然跟童年陰影有關，他曾在網上表示好鍾意食火腿丸，只是睇過無綫劇《封神榜》後，一見粉紅色肉丸就「驚驚」，他憶述：「喺劇裏面，紂王殺死咗個人（伯邑考），之後將佢製成粉紅色肉丸，再畀受害者嘅爸爸（姬昌）食，之後佢就嘔咗兔仔出嚟，嗰啲粉紅色肉丸似火腿丸，睇完之後我發噩夢，有段時間唔敢食火腿丸。」不少網民指Ian怕火腿丸呢件事好可愛，更意外他也曾經是無綫劇迷。