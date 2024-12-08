Rain型爆登場勁歌熱舞　Jeffrey錯失良機緣慳一面

韓國天王Rain（鄭智薰）今日（8日）現身沙田馬場，為國際賽事擔任表演嘉賓，型爆登場勁歌熱舞，吸引大批粉絲逼爆馬場。Rain甫現身即引來全場尖叫，他先後跳唱包括《It’s Raining》、《La Song》及《Hip Song》等歌曲，期間又走到台下跟現場觀眾擊掌，唱《Hip Song》時更脱去外衣大騷麒麟臂，冧爆粉絲。

Rain受訪時先以廣東話跟傳媒打招呼：「大家好，我係阿Rain！」他表示首次在沙田馬場表演很享受，是一個很好的體驗。提到他早前與金荷娜合作的《紅天鵝》口碑不俗，他表示拍攝過程很開心，亦不時跟拍檔分享自己拍攝經驗，另透露稍後會有動作戲拍攝，近日正積極準備自己，至於即將到來的聖誕節會跟家人一起過。而早前在港開騷的他，透露正計劃開Part2，並有計劃到其他地方開巡，最後又以廣東話「多謝，非常多謝」跟大家說再見。

至於同樣獲邀出席的魏浚笙（Jeffrey），大嘆因時間關係，與Rain緣慳一面，他説：「好可惜，都想見本尊。（本身Fans？）Fans就唔敢當，但細細個都有留意佢表演。」問到是否被對方健碩身形激發，故操出現時弗爆身形？他笑謂：「細個睇嗰陣覺得係冇可能做到，因為我以前有個肚腩仔，佢呢啲身材我真係唔夠膽諗，覺得只會喺人哋嘅身上先會出現。」他笑指即使受激發也未必能操到像對方一樣，直至之前為拍《I SWIM》時才「盡地一煲」狂操，因未試過見到自己有腹肌，不過他笑指不可能長期保持，因人類是需要有放鬆的時間，大不了有拍攝需要時再操過。

Jeffrey又透露本月會推出新歌《孤獨美食家》，在聖誕正日會有商場表演，跟粉絲一起過聖誕。近來忙於為月中開拍的動作電影訓練保持狀態，表示今次有很多打鬥場面。另談到林明禎日前發生「失場」事件，未有出席電影宣傳，曾跟對方合作的他表示對事件一知半解，故不便評論：「別人嘅事情交返畀別人啦。」隨後又表示之前跟明禎合作時，對方未試過失場，大讚對方專業。